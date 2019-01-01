МЧС: после ЧП в Магнитогорске неизвестна судьба 37 человек

Местонахождение 37 человек всё ещё не установлено после обрушения части жилого многоэтажного дома в Магнитогорске.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области.

«С момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечены 12 человек, из них семь человек погибли (детей нет), пятеро спасены (в том числе один ребёнок)», — отмечается в сообщении.

Ранее в МЧС уточнили, что опознаны тела пяти погибших.

Утром 31 декабря в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов жилого дома.

Отмечалось, что работы по разбору завалов на месте взрыва газа в жилом доме будут продолжаться не менее двух суток.

Подробнее — в материале RT.