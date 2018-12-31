Работы на месте ЧП в Магнитогорске будут продолжаться не менее двух суток
Работы по разбору завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске будут продолжаться не менее двух суток, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.
- © МЧС РФ
- РИА Новости
По его словам, специалисты пока не могут обозначить точные сроки.
«Я думаю, не меньше двух суток. Но это предположительно», — цитирует министра РИА Новости.
По последним данным, в результате ЧП погибли семь человек.
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