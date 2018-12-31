Работы на месте ЧП в Магнитогорске будут продолжаться не менее двух суток

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Работы по разбору завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске будут продолжаться не менее двух суток, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.
Работы на месте ЧП в Магнитогорске будут продолжаться не менее двух суток
  • © МЧС РФ
  • РИА Новости

По его словам, специалисты пока не могут обозначить точные сроки. 

«Я думаю, не меньше двух суток. Но это предположительно», — цитирует министра РИА Новости.

По последним данным, в результате ЧП погибли семь человек.

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