«Подъезда практически не было»: очевидцы рассказали о взрыве в жилом доме в Магнитогорске

В Магнитогорске в результате взрыва обрушилась секция жилого многоквартирного дома. Погибли семь человек, ещё пять получили ранения. На месте аварии продолжают работать спасатели. По их словам, под завалами могут находиться почти 40 человек. В Магнитогорск экстренно прибыл президент России Владимир Путин, который созвал в штабе по ликвидации аварии совещание, посетил в больнице пострадавших и выразил соболезнования семьям жертв обрушения. Очевидцы происшествия рассказали, что от сильной взрывной волны выбило стёкла и двери в квартирах, а до приезда спасателей покидать разрушенный дом помогали другие жители.

Утром в понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске произошло обрушение секции многоэтажного жилого дома. К настоящему времени обнаружены тела семерых погибших, ещё пятеро получили ранения. Около 40 человек по-прежнему могут находиться под завалами. Как сообщает ТАСС, власти Магнитогорска распространили список из 45 жильцов дома, с которыми пока не удаётся установить связь. В опубликованном ранее перечне, подготовленном МЧС, было 35 имён.

На месте происшествия продолжаются работы спасателей. По информации ТАСС, к поискам подключили беспилотные летательные аппараты.

«Для мониторинга обстановки с воздуха работали беспилотные воздушные суда Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона», — заявили в МЧС Челябинской области.

В МЧС отмечают, что остальным подъездам многоэтажного дома ничто не угрожает.

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Как рассказал глава МЧС Евгений Зиничев, спасатели обнаружили тела ещё трёх погибших, но достать их пока невозможно из-за риска обрушения конструкции. Руководитель ведомства отметил, что спасателям пока сложно установить, сколько именно жильцов находились в обрушившемся подъезде.

Он добавил, что говорить об окончании работ по разбору обломков пока рано. «Прогнозировать сроки завершения работ на месте обрушения части дома в Магнитогорске невозможно, они могут занять два дня», — цитирует Зиничева ТАСС.

Ранее к месту аварии прибыл президент России Владимир Путин. Глава государства сразу направился в оперативный штаб спасателей, который разместили рядом с обрушившимся домом. В штабе к этому времени уже находились Зиничев и министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

На совещании президент заявил о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий взрыва. Позднее Путин посетил пострадавших в больнице, призвал помочь в восстановлении утерянных жильцами дома документов и выразил соболезнования семьям жертв.

«Сегодня, 31 декабря, в предпраздничный день, к сожалению, здесь, в Магнитогорске, случилась такая беда​​​. Прежде всего хочу выразить слова соболезнования семьям погибших, заверить всех пострадавших, что мы сделаем всё, чтобы им помочь и поддержать», — приводит слова президента РИА Новости.

Глава государства также пообещал помочь пострадавшим и напомнил о том, что на месте аварии следует создать безопасные условия.

«Нужно безопасность обеспечить, чтобы вокруг ничего не произошло. Тем более что стена-то одна, прямо скажем, в аварийном состоянии», — сказал президент.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин также призвал россиян вспомнить о погибших в Магнитогорске во время празднования Нового года.

«В начале своего выступления в оперативном штабе президент сказал, что, несмотря на эту трагедию, Новый год уже шагает по нашей стране, начиная с Дальнего Востока. Конечно, все празднуют любимый праздник. Скоро праздник придёт в европейскую часть страны, но в характере нашего народа всегда есть сострадание к тем, кто потерял свою жизнь или пострадал в результате трагедий, и поэтому президент попросил всех за новогодним столом помянуть всех тех, кто погиб в Магнитогорске и хранить память о них», — приводит слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова РИА Новости.

«Окон нет, стёкол нет»

Предварительной причиной взрыва в жилом доме названа детонация бытового газа, но изучаются и другие версии. В зоне обрушения проживали 120 человек.

«Это произошло в шесть, где-то в начале седьмого. Я проснулась от взрыва, потом от грохота стёкол — у меня моментально в зале стёкла выбило. Дальше я встала, побежала на кухню: там тоже окна выбиты и пошла сильно гарь от газа», — приводит видеосервис Ruptly слова Олеси, которая живёт на четвёртом этаже в одном из соседних с обрушившимся подъездов.

По её словам, взрывом в квартире выбило одну из дверей. «Быстрее разбудила ребёнка, сделали мокрую тряпку, чтобы она не дышала гарью, и скорее одевать её», — рассказала она.

По её словам, после выхода на улицу стал ясен масштаб разрушения. «Мы сразу из тамбура вышли — и сразу завалы, подъезда не было практически. Гражданские люди, пока ещё не было спасателей, помогали спускаться», — сказала Олеся.

Другие свидетели произошедшего также подтвердили, что взрыв пришёлся на шесть часов утра. Хлопок они поначалу приняли за новогоднюю пиротехнику.

«Думали, что петарду закинули на балкон. Выскочили — окон нет, стёкол нет. И вот», — сказала другая жительница, указывая на обрушившуюся секцию дома.

«Обрушился один подъезд с последнего по первый этаж. Мы сначала в темноте думали, что часть, потому что с другой стороны дома он был целый, не было видно... Уже когда взошло солнце, увидели, что с главной стороны проспекта осталась просто одна панельная стена. Всё, что было внутри, — всё вниз ушло», — приводит РИА Новости слова одного из очевидцев.

Взрыв также могли принять за землетрясение, отмечают жители дома, в котором произошла авария.

«Думала, что это снова землетрясение: у нас такое недавно было. Но потом раздался взрыв, начали разбиваться окна, по пути вниз вся лестничная клетка была в стекле. Мы стучали в двери, будили соседей. Выйдя на улицу, мы увидели пламя, окутывающее второй и третий этажи, также загорались балконы верхних этажей. Пожарная приехала быстро, тушили и доставали людей с верхних этажей. Потом обвалилась арка и часть подъезда рухнула», — приводит РИА Новости слова жителей соседнего с обрушившимся подъезда.

По словам очевидцев, взрывная волна отчётливо ощущалась жителями близлежащих домов.

«Настолько сильная ударная волна была, что тряслась кровать. Я не знаю, как нам ещё окна не выбило», — рассказала журналистам Ruptly очевидица.

После взрыва стали слышны просьбы пострадавших о помощи. «Девушка утром кричала: «Помогите, спасите!», когда только произошёл взрыв. Она кричала очень сильно. Потом мужчина тоже закричал: «Спасите!» Не знаю, что с этой девушкой стало», — рассказала свидетельница взрыва.

Отметим, что жители Магнитогорска оказывают посильную помощь пострадавшим. Местные волонтёры заявили о достаточном количестве принесённой горожанами одежды и призвали сочувствующих предоставить медикаменты.

«Люди несут всё, мне кажется, что тут можно одеть всю Челябинскую область​​​. Мы уже в 11:00 (9:00 мск. — RT) поняли, что одежды будет достаточно. Уже было всё завалено одеждой. Медикаменты нужны любые: обезболивающее, убирающие температуру, градусники, вата, бинты», — приводит РИА Новости слова представителя фонда «По зову сердца» Марианы Ивлевой.