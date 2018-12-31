Главы МЧС и Минздрава прибыли в Магнитогорск

Глава МЧС Евгений Зиничев и министр здравоохранения России Вероника Скворцова прибыли в Магнитогорск, где произошло обрушение подъезда дома.

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе МЧС России.

«Борт с Евгением Зиничевым и Вероникой Скворцовой приземлился в Магнитогорске», — говорится в сообщении.

Как указывается, оба министра направились к месту трагедии.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил Евгению Зиничеву и Веронике Скворцовой вылететь в Магнитогорск.

31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд дома. Как отмечали в СК, приоритетной версией является взрыв газа.

По последним данным, погибли четыре человека, неизвестна судьба 68.

Подробнее — в материале RT.