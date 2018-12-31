Главы МЧС и Минздрава прибыли в Магнитогорск

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Глава МЧС Евгений Зиничев и министр здравоохранения России Вероника Скворцова прибыли в Магнитогорск, где произошло обрушение подъезда дома.
Главы МЧС и Минздрава прибыли в Магнитогорск
  • © Олег Елкин
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе МЧС России.

«Борт с Евгением Зиничевым и Вероникой Скворцовой приземлился в Магнитогорске», — говорится в сообщении.

Как указывается, оба министра направились к месту трагедии.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил Евгению Зиничеву и Веронике Скворцовой вылететь в Магнитогорск.  

31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд дома. Как отмечали в СК, приоритетной версией является взрыв газа. 

По последним данным, погибли четыре человека, неизвестна судьба 68.

Подробнее — в материале RT.

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