Главы МЧС и Минздрава прибыли в Магнитогорск
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- РИА Новости
Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе МЧС России.
«Борт с Евгением Зиничевым и Вероникой Скворцовой приземлился в Магнитогорске», — говорится в сообщении.
Как указывается, оба министра направились к месту трагедии.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил Евгению Зиничеву и Веронике Скворцовой вылететь в Магнитогорск.
31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд дома. Как отмечали в СК, приоритетной версией является взрыв газа.
По последним данным, погибли четыре человека, неизвестна судьба 68.
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