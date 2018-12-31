Глава МЧС России вылетит в Магнитогорск по поручению Путина

Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетит из Москвы в Магнитогорск, где в доме на проспекте Карла Маркса произошёл взрыв бытового газа.

Зиничев отправится в Челябинскую область по поручению президента России Владимира Путина, который был оперативно проинформирован о случившемся в регионе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

При этом отмечается, что Путин также дал поручение главе Минздрава России Веронике Скворцовой принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим.

В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области подтвердили, что причиной произошедшего стал взрыв газа, других версий специалисты не рассматривают.

Ранее стало известно, что в одном из жилых домов Магнитогорска произошёл взрыв бытового газа.

В результате ЧП, по предварительным данным, погибли два человека.