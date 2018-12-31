В результате ЧП в Магнитогорске погибли два человека
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России.
«Десять извлечённых, все живые. Двое погибших. Для эвакуированных развёрнуты два пункта временного размещения», — рассказали в ведомстве.
В настоящее время ведётся разбор завалов.
Отмечается, что на место ЧП выехал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Ранее стало известно, что в доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа.
Телеканал «Звезда» опубликовал видео с места инцидента.