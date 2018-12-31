В результате ЧП в Магнитогорске погибли два человека

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Жертвами взрыва бытового газа в одной из многоэтажек Магнитогорска стали два человека, ещё 10 извлечены сотрудниками экстренных служб региона из-под завалов обрушившегося дома.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России.

«Десять извлечённых, все живые. Двое погибших. Для эвакуированных развёрнуты два пункта временного размещения», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время ведётся разбор завалов.

Отмечается, что на место ЧП выехал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Ранее стало известно, что в доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошёл взрыв бытового газа.

Телеканал «Звезда» опубликовал видео с места инцидента.

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