СК возбудил дело по факту обрушения подъезда дома в Магнитогорске
«Возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — говорится в сообщении.
Как отмечается, на месте ЧП продолжается разбор завалов, следователи проводят осмотр места происшествия, осуществляются допросы возможных свидетелей и очевидцев.
«Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего. В настоящее время приоритетной версией является взрыв бытового газа», — добавили в ведомстве.
Ранее в одном из жилых домов Магнитогорска произошёл взрыв бытового газа. По некоторым данным, погибли два человека.
По поручению главы государства Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев вылетит из Москвы в Магнитогорск.