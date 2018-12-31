СК возбудил дело по факту обрушения подъезда дома в Магнитогорске

Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске после взрыва газа. Об этом заявили в пресс-службе СК России.

«Возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте ЧП продолжается разбор завалов, следователи проводят осмотр места происшествия, осуществляются допросы возможных свидетелей и очевидцев.

«Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего. В настоящее время приоритетной версией является взрыв бытового газа», — добавили в ведомстве.

Ранее в одном из жилых домов Магнитогорска произошёл взрыв бытового газа. По некоторым данным, погибли два человека.

По поручению главы государства Владимира Путина глава МЧС России Евгений Зиничев вылетит из Москвы в Магнитогорск.