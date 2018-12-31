Путин выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в Магнитогорске

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске.
Путин выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в Магнитогорске
  • © Пресс-служба Президента РФ
  • РИА Новости

«Прежде всего хочу выразить слова соболезнования семьям погибших, заверить всех пострадавших, что мы сделаем всё, чтобы им помочь и поддержать», — сказал он на совещании в оперативном штабе на месте трагедии.

Кадры совещания показал телеканал «Россия 24».

Ранее Путин призвал россиян в новогоднюю ночь вспомнить о жертвах ЧП.

По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека. Под завалами могут находиться до 40 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить