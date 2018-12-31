Путин выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в Магнитогорске
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- РИА Новости
«Прежде всего хочу выразить слова соболезнования семьям погибших, заверить всех пострадавших, что мы сделаем всё, чтобы им помочь и поддержать», — сказал он на совещании в оперативном штабе на месте трагедии.
Кадры совещания показал телеканал «Россия 24».
Ранее Путин призвал россиян в новогоднюю ночь вспомнить о жертвах ЧП.
По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека. Под завалами могут находиться до 40 человек.