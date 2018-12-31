Путин выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске.

«Прежде всего хочу выразить слова соболезнования семьям погибших, заверить всех пострадавших, что мы сделаем всё, чтобы им помочь и поддержать», — сказал он на совещании в оперативном штабе на месте трагедии.

Кадры совещания показал телеканал «Россия 24».

Ранее Путин призвал россиян в новогоднюю ночь вспомнить о жертвах ЧП.

По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека. Под завалами могут находиться до 40 человек.