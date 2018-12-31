МЧС: под завалами в Магнитогорске могут находиться до 40 человек
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- РИА Новости
«Пока обнаружены четыре человека погибших, извлечены пять человек пострадавших, предположительно под завалами находятся от 36 до 40 человек», — сказал Зиничев на совещании в штабе МЧС на месте трагедии.
По его словам, у дома работает достаточное количество сил и средств спасателей.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа.