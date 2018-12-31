МЧС: под завалами в Магнитогорске могут находиться до 40 человек

Под завалами на месте взрыва газа в Магнитогорске могут находиться от 36 до 40 человек. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.

«Пока обнаружены четыре человека погибших, извлечены пять человек пострадавших, предположительно под завалами находятся от 36 до 40 человек», — сказал Зиничев на совещании в штабе МЧС на месте трагедии.

По его словам, у дома работает достаточное количество сил и средств спасателей.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий взрыва газа.