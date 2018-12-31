Путин призвал россиян в Новый год вспомнить о погибших в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин призвал россиян в новогоднюю ночь вспомнить о людях, погибших в Магнитогорске в результате взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, в начале своего выступления в оперативном штабе президент отметил, что Новый год уже шагает по стране.

«Скоро праздник придёт в европейскую часть страны, но в характере нашего народа всегда есть сострадание к тем, кто потерял свою жизнь или пострадал в результате трагедий, и поэтому президент попросил за новогодним столом помянуть всех тех, кто погиб в Магнитогорске, и хранить память о них», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧП.

31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд дома. По последним данным, погибли четыре человека. В области был введён режим ЧС.