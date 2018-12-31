Президент Абхазии выразил соболезнования в связи c ЧП в Магнитогорске

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Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с гибелью людей при взрыве газа в доме в Магнитогорске. Об этом сообщается на сайте главы республики.
Президент Абхазии выразил соболезнования в связи c ЧП в Магнитогорске
  • © Светлана Задера
  • РИА Новости

«От имени народа и руководства Республики Абхазия примите слова соболезнования в связи с трагическими событиями в Магнитогорске. Мы искренне сочувствуем родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и силы духа пережившим эту трагедию», — говорится в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что под завалами на месте взрыва могут находиться до 40 человек.

31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд дома. По последним данным, погибли четыре человека. В области был введён режим ЧС

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