Президент Абхазии выразил соболезнования в связи c ЧП в Магнитогорске

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с гибелью людей при взрыве газа в доме в Магнитогорске. Об этом сообщается на сайте главы республики.

«От имени народа и руководства Республики Абхазия примите слова соболезнования в связи с трагическими событиями в Магнитогорске. Мы искренне сочувствуем родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и силы духа пережившим эту трагедию», — говорится в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что под завалами на месте взрыва могут находиться до 40 человек.

31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд дома. По последним данным, погибли четыре человека. В области был введён режим ЧС.