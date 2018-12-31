В Челябинской области объявят траур из-за ЧП в Магнитогорске
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- РИА Новости
«Конечно, будет», — ответил губернатор на соответствующий вопрос, передаёт ТАСС.
При этом дата пока не уточняется.
Как отмечается на сайте администрации Магнитогорска, ещё два подъезда находятся в зоне риска и могут обрушиться.
«В зоне риска находятся шестой и восьмой подъезды. В настоящее время на месте осуществляется поиск пострадавших», — говорится в сообщении.
31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд дома. В городе был введён режим ЧС. Приоритетной версией произошедшего является взрыв газа.
По последним данным, погибли четыре человека, неизвестна судьба 68.