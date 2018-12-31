В Челябинской области объявят траур из-за ЧП в Магнитогорске

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В Челябинской области собираются объявить траур из-за трагедии в Магнитогорске, где обрушился подъезд жилого дома. Об этом заявил глава региона Борис Дубровский.
В Челябинской области объявят траур из-за ЧП в Магнитогорске
  • © Олег Елкин
  • РИА Новости

«Конечно, будет», — ответил губернатор на соответствующий вопрос, передаёт ТАСС.

При этом дата пока не уточняется.

Как отмечается на сайте администрации Магнитогорска, ещё два подъезда находятся в зоне риска и могут обрушиться.

«В зоне риска находятся шестой и восьмой подъезды. В настоящее время на месте осуществляется поиск пострадавших», — говорится в сообщении.

31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд дома. В городе был введён режим ЧСПриоритетной версией произошедшего является взрыв газа. 

По последним данным, погибли четыре человека, неизвестна судьба 68.

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