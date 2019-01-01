В Челябинской области объявлен траур по погибшим в Магнитогорске
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- РИА Новости
«Объявить 2 января 2019 года днём траура в Челябинской области», — указывается в документе.
Отмечается, что в этот день по всей области будут приспущены государственные флаги. Учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.
Ранее сообщалось, что тела восьми погибших извлечены из-под завалов.
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.