В Челябинской области объявлен траур по погибшим в Магнитогорске

Траур объявлен в Челябинской области 2 января в связи со взрывом газа в жилом доме в Магнитогорске, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом говорится в распоряжении губернатора Бориса Дубровского.

«Объявить 2 января 2019 года днём траура в Челябинской области», — указывается в документе.

Отмечается, что в этот день по всей области будут приспущены государственные флаги. Учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

Ранее сообщалось, что тела восьми погибших извлечены из-под завалов.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.