Четыре гола за 320 секунд, дубль Костина и травма Кравцова: как Россия разгромила Словакию в 1/4 финала МЧМ-2019

В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею российская сборная разгромила команду Словакии со счётом 8:3. Дублем отметился нападающий Клим Костин, а решающим в поединке стал шестиминутный отрезок в первом периоде, в ходе которого подопечные Валерия Брагина забросили четыре шайбы. Форвард Виталий Кравцов был вынужден покинуть лёд из-за травмы руки, однако уже известно, что он сможет сыграть в полуфинале против команды США.

Своевременное предупреждение

Благодаря эмоциональной победе над Канадой в заключительном поединке групповой стадии МЧМ по хоккею российская молодёжка не только заняла первое место в группе, но и получила наиболее комфортного соперника по четвертьфиналу — Словакию.

И пусть словаки обыграли Казахстан со счётом 11:2 и уступили американцам только одну шайбу, подопечные Эрнеста Бокроша не выглядели слишком сильным конкурентом для россиян.

Впрочем, стартовые поединки четвертьфинальной стадии молодёжного чемпионата мира показали, чем чревато снисходительное отношение к менее статусному оппоненту. Так, Швейцария, разозлённая семью пропущенными шайбами в поединке с Россией, сумела «засушить» невероятно талантливых шведов, не ожидавших столь ожесточённого сопротивления до начала медальных матчей. Чуть позже Канада потрясла трибуны «Роджерс Арены», умудрившись отдать уже практически выигранную встречу финнам.

Подопечные Валерия Брагина вышли на лёд с осознанием того, как важно не допустить недооценки соперника. И им удалось убить интригу гораздо быстрее, чем предполагали даже российские болельщики, — уже к середине первого периода.

Разгром за 320 секунд

В начале встречи словаки провели пару острых атак на ворота Петра Кочеткова, которого Брагин под впечатлением от победы над Канадой определил основным голкипером на четвертьфинал, и были очень близки к тому, чтобы забросить шайбу. После обрезки защитника Александра Алексеева в своей зоне Андрей Кукуча бросал из убойной позиции на российском пятаке, но форварду не хватило исполнительского мастерства, чтобы обернуть момент в свою пользу.

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Вскоре у Словакии не осталось шансов: за неполные шесть минут российские хоккеисты провели четыре голевые атаки, показав высочайший процент реализации моментов. Начало разгрому положил нападающий Григорий Денисенко, который показал на МЧМ отличные снайперские навыки и даже заслужил сравнение с Александром Овечкиным. За последующие 320 секунд успели отличиться форварды Степан Старков и Никита Шашков (для них эти шайбы стали дебютными на МЧМ), а также Александр Алексеев.

Словакам не помогли ни взятый тренерским штабом тайм-аут, ни замена вратаря. Во втором периоде Кирилл Слепец, который ранее показал опаснейшие сольные проходы в меньшинстве, забил в формате «пять на пять», а капитан Клим Костин оформил дубль, воспользовавшись передачами своего партнёра по номинально второй, но фактически лидерской тройке Денисенко.

В активе нападающего из системы «Сент-Луис Блюз» мог бы значиться хет-трик, если бы одну из его шайб не отменили арбитры. Хотя, нужно сказать, по делу — российский хоккеист создал помеху голкиперу сборной Словакии Юраю Скленару, зацепившись клюшкой за его амуницию, чем помешал среагировать на бросок с близкого расстояния.

Кочетков без «сухаря»





Получив преимущество в семь шайб по итогам стартовых 40 минут, отечественные хоккеисты несколько сбавили обороты и позволили словакам конвертировать незначительный перевес по броскам (35 против 30 российских в финальном протоколе) в заброшенные шайбы.

Защитник Мартин Фегервары оказался на острие опасной контратаки и лишил Кочеткова вожделенного «сухаря», а за заключительные полторы минуты основного времени европейцы отличились ещё два раза, воспользовавшись тем, что мыслями россияне явно были уже в полуфинале.

На определённом этапе, правда, показалось, что зрелищная победа над словаками станет для сборной России пирровой: ещё во втором периоде площадку вынужденно покинул, наверное, самый звёздный хоккеист команды Виталий Кравцов, получивший повреждение в столкновении с соперником. Впрочем, после финальной сирены (её команды встретили при счёте 8:3 в пользу россиян) Брагин отметил, что форвард «Трактора» был выведен из состава в качестве меры предосторожности и его дальнейшему выступлению на первенстве планеты ничто не угрожает.

Дальше подопечных Брагина ждёт встреча с американцами — очень техничной, агрессивной и характерной сборной, в первом раунде плей-офф обыгравшей Чехию со счётом 3:1. С учётом вылета канадцев и шведов противостояние команд России и США уже окрестили «преждевременным финалом» МЧМ-2019. И небезосновательно: его победитель будет явным фаворитом поединка за золото.