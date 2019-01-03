«Они должны винить только себя»: как хоккейный мир отреагировал на вылет Канады и Швеции из молодёжного ЧМ

В мире хоккея устанавливается новый порядок, и прежним сверхдержавам этого вида спорта, в частности Канаде, приходится потесниться. Такое мнение выразили канадские журналисты после поражения молодёжной команды страны на домашнем ЧМ. При этом эксперты раскритиковали игру «кленовых листьев», отметив, что спортсмены слишком полагались на своего голкипера и пытались «засушить» игру в матче с Финляндией. В свою очередь, спортивные СМИ Швеции остались недовольны выступлением «тре крунур», в четвертьфинале уступивших Швейцарии. Специалисты отмечают, что шведская сборная уже не первый раз великолепно выступает на групповом этапе, но проваливается в плей-офф.

Четвертьфинальная стадия молодёжного чемпионата мира по хоккею оказалась полной сюрпризов. Сразу два фаворита сенсационно завершили своё выступление на турнире. Причём одной из команд-неудачниц оказалась Канада, которая впервые в истории осталась без медалей на домашнем первенстве среди хоккеистов не старше 20 лет. «Кленовые листья» потерпели поражение от финнов, а шведы позволили юным швейцарцам взять реванш за поражение взрослой сборной на прошедшем первенстве планеты.

Неудивительно, что неудачи двух признанных хоккейных грандов стали настоящим шоком как для болельщиков, так и для экспертов. Но ещё большим потрясением они стали для самих игроков, которые не ожидали, что покинут турнир так рано. Особенно больно было канадцам: они потерпели поражение на глазах у своих фанатов. Так, голкипер североамериканской сборной Майкл Дипьетро с трудом нашёл слова, чтобы описать своё глубокое разочарование.

«Мы чувствуем, что подвели Канаду, а также товарищей по команде, которые являются моей семьёй. Было здорово слышать крики с трибун, но итоговая победа намного важнее. Сегодня мы не выиграли. Никому никогда не нравится уступать, особенно когда поддерживает вся страна. Это то, о чём приходится думать и сожалеть», — признался вратарь в беседе с TSN.

Схожие эмоции были и у защитника канадской сборной Иэна Митчелла. По его словам, никто не хочет быть частью команды, которая терпит поражение на ранней стадии первенства.

«Когда Канада несколько лет назад проиграла в четвертьфинале, это нас всех подкосило. Это поражение — просто душераздирающее для всех нас и для страны. Мы хотели надеть золотые медали в конце турнира, но не смогли этого сделать», — сказал Митчелл после поражения от Финляндии в овертайме (1:2).

Потрясены были и представители североамериканских СМИ. Так, обозреватель канадского портала Sportsnet Марк Спектор раскритиковал низкую результативность подопечных Тима Хантера, отметив, что «нападение команды просто исчезло, когда в нём была самая большая необходимость».

«Нет сомнений, что это не была элитная версия канадской команды. Посмотрите, она забросила одну шайбу в последнем матче группового этапа с Россией, а затем столько же в ворота финнов в четвертьфинале. Конечно, вратари и защита решают многое, но в итоге все говорят о количестве голов», — заявил журналист.

По его словам, после этого поражения было очень тяжело находиться рядом с юными игроками канадской сборной.

«Совершенно не весело стоять в микст-зоне, полной опустошённых подростков. Все они мечтали выиграть золото на этом домашнем турнире, который проходит в рождественские дни», — заключил Спектор.

Канадский журналист Кевин Вудли отметил, что североамериканская сборная сделала слишком большую ставку на своего голкипера. Кроме того, он раскритиковал желание своих соотечественников сыграть на удержание счёта во второй половине встречи.

«Меня немного взбесило намерение Канады «засушить» игру. Так большие дела не делаются. Дипьетро был великолепен. Но нельзя же играть, полагаясь на одного только вратаря», — цитирует Вудли «Спорт-Экспресс».

При этом обозреватель TSN Пьер Лебрюн заявил, что финны провели потрясающий матч.

«Канадских мальчишек жалко по миллиону разных причин. Но давайте признаем невероятный бойцовский дух финнов, которые делают замечательные вещи в нашем виде спорта. Суоми — это великая хоккейная держава», — подчеркнул Лебрюн.

Его коллега по изданию Фрэнк Серавалли выразил мнение, что поражение сборной Канады ярко иллюстрирует процесс смены власти в мировом хоккее.

«Впервые Канаде не удалось завоевать медали у себя на родине, сборная финишировала шестой. Нужно просто признать, что это новый мировой порядок. Не нужно спешить и организовывать какой-то новый турнир на высшем уровне, чтобы проанализировать это поражение. Хоккей сейчас — это глобальная мировая игра», — сказал эксперт.

Он отметил тот факт, что Россия и Канада суммарно одержали 27 побед в первых 33 розыгрышах данного турнира, но за последние девять лет лишь трижды поднимали над головой заветный трофей.

«Куда более горькой пилюлей стал тот факт, что канадцы сами испортили свой путь. Они не выиграли у россиян в последнем матче в группе, а затем вынуждены были наблюдать, как те разгромили словаков. Победа в прошлую среду дала бы «кленовым листьям» шанс сражаться за медали», — заключил Серавалли.

Фиаско сборной Канады было неожиданностью и для российских экспертов. Так, заслуженный тренер Фёдор Канарейкин отметил, что поражение от финнов стало тяжёлым потрясением для североамериканских болельщиков.

«Это удар по Канаде. Во-первых, они позволили отыграться в самой концовке. Во-вторых, не реализовали буллит в овертайме. Так что они должны винить только себя. И такое выступление однозначно является неудачным», — цитирует Канарейкина РИА Новости.

В отличие от своих товарищей по несчастью, форвард «тре крунур» Исак Лундестрём посетовал на судейство, отметив, что арбитры неоднократно принимали решения в пользу их соперников.

«Мне сейчас непросто говорить. Хотя судьи стараются выполнять свою работу как можно лучше, мне кажется, что они весь турнир были против сборной Швеции. Это сложно принять, но мы не собираемся жаловаться. Мы преодолеем это испытание», — цитирует Лундестрёма Expressen.

Его партнёр по нападению Рикард Хугг не стал искать оправдания, признав, что его команда провела худший матч на первенстве планеты.

«Мы не сумели показать уровень, который демонстрировали на протяжении всего турнира. Ужасно, что у нас не получается показать лучший хоккей в нужный момент. Это порой типично для сборной Швеции», — заключил Хугг.

В прессе команду Швеции ждала гораздо более жёсткая критика, чем игроков сборной Канады. Что весьма обоснованно, ведь «тре крунур» уступили не грозной Финляндии, а куда менее статусной Швейцарии. Так, журналист издания Svenska.ule Кристофер Хербертс назвал игру подопечных Томаса Монтена трусливой.

«Швеция возвращается домой без шанса на медали после сенсационного поражения от Швейцарии. 12 лет подряд «тре крунур» входили в четвёрку лучших на юношеском чемпионате мира. На групповых этапах команда выиграла 48 матчей подряд и с 2006 года доходила как минимум до полуфинала. Но статистика ничего не значила сегодня, когда подопечные Монтена безрезультатно бились в оборону соперника. Теперь они уезжают домой, поджав хвост», — заявил журналист.

По словам бывшего главного тренера молодёжной сборной России Владимира Плющева, шведская сборная уже не первый раз не может пройти всю дистанцию турнира на высоком уровне.

«Шведы показывали отличную игру на групповом турнире. Их поражение ни в какие ворота не лезет. Но у «тре крунур» это уже не первый случай, когда они хорошо начинают, а в плей-офф сдуваются», — приводит слова Плющева ТАСС.