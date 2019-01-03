Канадский журналист заявил, что его взбесило желание сборной Канады засушить игру с Финляндией на МЧМ

Канадский журналист Кевин Вудли прокомментировал поражение сборной Канады в матче с Финляндией в рамках четвертьфинала молодёжного чемпионата мира.

«Я и после двух периодов матча Канада — Финляндия говорил, что, если рассчитываете, что ваш вратарь выиграет матч, надо забивать больше, чем одну шайбу», — цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

По его мнению, канадский голкипер Майкл Дипьетро был лучшим на льду в составе своей команды, но финский вратарь ничем не уступал ему.

«Меня немного взбесило намерение Канады засушить игру. Так большие дела не делаются. Дипьетро отлично сыграл. Но нельзя же играть, полагаясь на одного только вратаря», — сказал журналист.

Канада уступила Финляндии в овертайме. Игра завершилась со счётом 1:2.

Ранее канадский журналист Сэм Косентино назвал россиянина Кочеткова лучшим голкипером МЧМ-2019.