«У подопечных Брагина отличные шансы на золото»: Канарейкин о полуфинале МЧМ Россия — США

Молодёжная сборная России по хоккею — фаворит в матче с США и имеет отличные шансы на победу в МЧМ-2019, считает тренер Фёдор Канарейкин, который в 1974 и 1975 годах выигрывал молодёжный чемпионат в составе команды СССР. Специалист отметил отсутствие слабых мест у отечественной дружины и выразил надежду, что судейство в предстоящей встрече будет честным.

«У России нет слабых мест»

— Можно ли сказать, что после вылета Канады и Швеции именно Россия является фаворитом турнира?

— Назову нынешний созыв молодёжной сборной России одним из сильнейших за последнее время. У нас выдался очень урожайный на таланты год, в результате чего отечественная команда выглядит солидно во всех линиях. Показываем хороший, плотный хоккей. Особенно хочется выделить наших защитников, которые, с одной стороны, фактурные и габаритные, а с другой — хорошо катаются. Давно в стране не было таких талантливых ребят.

— За счёт чего Россия может обыграть США в полуфинале?

— Хочется, чтобы наши ребята продолжили играть с позиции силы, а они с первых минут берут инициативу в свои руки. Но соперник тоже демонстрирует довольно агрессивный плотный хоккей. У нас в составе много талантливых исполнителей. Впереди есть очень интересные ребята, которые и хорошо катаются, и обладают мощными бросками, и физической силой не обделены. При этом сборная играет в хороший короткий пас. Поэтому фаворитом назову Россию. У подопечных Брагина отличные шансы на победу в этом чемпионате.

— То есть российская команда по всем показателям сильнее американской?

— У нас нет слабых мест. Ещё не говорил о вратарской линии, а ведь в сборной правят бал два очень сильных голкипера — Пётр Кочетков и Даниил Тарасов. Они играют уверенно и своими надёжными действиями придают дополнительный заряд команде, ведь партнёры чувствуют, что сзади всё в порядке, и ещё активнее действуют на чужой половине площадки.

— Кочеткова многие специалисты уже сейчас называют лучшим голкипером турнира.

— Полностью согласен. Какие бы моменты ни создавал соперник, Кочетков и Тарасов зачищают всё. И делают это настолько уверенно, что у оппонентов не остаётся шансов.

«В 70-е сборная США не была ровней СССР»

— Многие считают, что если Россия обыграет США, то чемпионство от подопечных Брагина никуда не денется.

— Повторюсь, присутствует большая уверенность касательно нашей итоговой победы. Но давайте называть вещи своими именами. Если Канада в четвертьфинале уступает Финляндии — это провал. Когда Россия в прошлом году на этой же стадии проиграла США — это тоже был провал. У отечественной команды нет и не может быть другой задачи, кроме победы на МЧМ. Я и сам выигрывал два первых МЧМ, в 1974-м и 1975-м, и понимаю, о чём говорю.

— На тех турнирах молодёжная сборная СССР дважды обыграла США — 11:1 и 4:2. Чем запомнились те матчи?

— Тяжело что-то вспомнить о конкретных встречах, но тут следует скорее говорить о нашей команде. Там была настоящая россыпь талантов: Владимир Мышкин в воротах, Зинэтула Билялетдинов, Сергей Бабинов, Василий Первухин, Борис Александров. Это были очень талантливые ребята. Но их в стране хватает и сейчас. В России вообще полно одарённых хоккеистов. Нужно просто не мешать им расти, нужно строить катки. Откуда раньше появлялись таланты? Всё шло через двор! Способные ребята в основном приходили оттуда.

— В 1970-х американцы не считались ровней СССР?

— Конечно. Первое место среди наших соперников тогда занимала Канада. Подъём же американского молодёжного хоккея начался только в нулевых. Там была запущена целая программа, и они здорово прибавили. Теперь у звёздно-полосатых по-настоящему конкурентоспособная молодёжь. Они давно навязывают борьбу Канаде в Северной Америке и особенно много чемпионатов выигрывают в возрасте до 18 лет. В стране большое внимание уделяется развитию хоккея, и там хватает суперталантов.

«Давайте надеяться, что россиян будут судить нормально»

— Не смущает ли вас, что в преддверии матча много говорят о политической составляющей противостояния?

— Так было всегда. Спорт постоянно пытаются втянуть в политику, но давайте всё же разделять эти вещи. Спортивная составляющая должна выйти на первый план, а всё остальное — на второй.

— Не будет ли это отвлекать хоккеистов?

— Нынешнее поколение — совершенное с точки зрения психологии. Ребята знают, чего хотят, и перед ними открыты все дороги. У нас в их возрасте, например, не было возможности уехать в НХЛ. Сейчас же молодёжь рано ставит перед собой карьерные цели и планомерно идёт к их достижению, тем более некоторые наши хоккеисты уже выступают за океаном, многие задрафтованы. Они понимают, что могут уехать и хорошо заработать, поэтому сбить их с толку посторонними вещами сложно.

— На нынешнем турнире штабу Валерия Брагина активно помогает Олег Знарок. Как считаете, его присутствие помогает?

— Мне сложно сказать, чем он занимается в молодёжной сборной и какую роль играет. Я просто этого не знаю. Вопрос не ко мне. Не могу сказать, что удивился, когда узнал о роли Знарка в молодёжке, скорее, не обратил на это внимание. Мне интереснее смотреть за хоккеем в исполнении наших ребят.

— Молодёжная сборная России уступала США в трёх последних матчах МЧМ. Можно ли сказать, что у подопечных Брагина выработался «американский комплекс»?

— Конечно, речи о комплексе не идёт. Это обычное совпадение. В конкретной игре всё будет зависеть от психологического состояния хоккеистов, физической составляющей, тактики. Предыдущие встречи роли вообще не играют.

— Не опасаетесь странного судейства? В предыдущих матчах сборной России арбитры принимали немало спорных решений, например, в игре с Швейцарией назначили два буллита за одно нарушение.

— Не жду, что отечественную команду будут «убивать» судьи. Но момент в матче с Швейцарией действительно стоит особняком. Тому решению рефери успели поразиться все, и не вижу смысла в очередной раз заострять на нём внимание. Это была ситуация из ряда вон. Давайте надеяться, что в матче с США российских хоккеистов будут судить нормально. Всё-таки я верю: на такой стадии работа рефери не может быть некорректной. Другое дело, что порой возникают спорные моменты. Хотелось бы обойтись без них.

— Один из лидеров российской команды Виталий Кравцов получил травму руки в матче со Словакией и может не сыграть с США. Не станет ли его потеря роковой для отечественной команды? Всё же он составляет лидирующую тройку с Климом Костиным и Григорием Денисенко.

— Конечно, его отсутствие станет серьёзной проблемой. Будем надеяться, что Кравцова успеют поставить на ноги, всё же после игры со Словакией у команды было два дня на отдых. К тому же мы не знаем, насколько серьёзное повреждение получил Виталий. Но это плей-офф. Тут уже и заставлять выйти на лёд никого не нужно, когда цель настолько близка.