Судья НХЛ о двух буллитах подряд в ворота молодёжной сборной России: никогда такого не видел
- © fhr.ru
«Он сказал, что никогда такого не видел, но это правильный выбор. Если бросающий забивает первый буллит, то не получает права на второй. У вас может быть лишь один гол после любой остановки игры», — написал журналист в своём Twitter.
Во втором периоде из-за двух последовательных нарушений со стороны Дмитрия Саморукова в ворота России было назначено сразу два буллита. Швейцарцы не смогли реализовать обе попытки.
Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу россиян.
Ранее сообщалось, что Тарасов признан лучшим хоккеистом матча Россия — Швейцария на МЧМ.
Dmitri Samorukov took down Marco Lehmann twice on the breakaway. Penalty shot incoming and a two-minute advantage. #WJC2019pic.twitter.com/99YAyFxm8A— Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 31 декабря 2018 г.