Судья НХЛ о двух буллитах подряд в ворота молодёжной сборной России: никогда такого не видел

Журналист Джон Ховен поделился комментарием бывшего рефери Национальной хоккейной лиги (НХЛ) о назначении двух буллитов в ворота сборной России в ходе одной атаки в матче со Швейцарией на молодёжном чемпионате мира в Канаде.

«Он сказал, что никогда такого не видел, но это правильный выбор. Если бросающий забивает первый буллит, то не получает права на второй. У вас может быть лишь один гол после любой остановки игры», — написал журналист в своём Twitter.

Во втором периоде из-за двух последовательных нарушений со стороны Дмитрия Саморукова в ворота России было назначено сразу два буллита. Швейцарцы не смогли реализовать обе попытки.

Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу россиян.

Ранее сообщалось, что Тарасов признан лучшим хоккеистом матча Россия — Швейцария на МЧМ.