Скрытый финал и противоречивая статистика: что нужно знать о встрече Россия — США на молодёжном ЧМ по хоккею

В полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею встретятся сборные России и США. Эксперты называют это противостояние скрытым финалом, поскольку Канада и Швеция, входившие в число фаворитов турнира, уже выбыли. На МЧМ-2019 россияне пока выступают успешнее американцев — отечественная дружина ни разу не проиграла даже на групповой стадии. Впрочем, статистика недавних встреч команд говорит не в пользу подопечных Валерия Брагина — в последних трёх играх победу праздновали заокеанские соперники.

Уверенное шествие России

Матч между сборными США и России неслучайно называют скрытым финалом МЧМ, ведь после сенсационного вылета шведов и хозяев льда — канадцев — именно эти команды стали главными претендентами на золотые медали. Однако в решающем противостоянии примет участие только одна из них.

Если судить исключительно по статистике, то именно отечественная дружина является фаворитом, поскольку не потерпела на нынешнем МЧМ ни одного поражения, а в решающем матче за лидерство в группе А и вовсе обыграла «кленовые листья», отправив их соперничать с финнами.

Подопечные Валерия Брагина в четвертьфинале не оставили ни малейших шансов скромной Словакии (8:3). Уже во второй половине первого периода россияне забросили четыре безответные шайбы, а ко второму перерыву вели со счётом 7:0 и лишь в заключительном периоде позволили сопернику немного сократить отрыв.

Американцы же в группе B пропустили на первое место шведов. Обе команды были сильнее Финляндии, Словакии и Казахстана, а в очной встрече лишь в овертайме победу вырвали «тре крунур» (5:4). Обидное поражение не помешало звёздно-полосатым сломить сопротивление Чехии в четвертьфинале (3:1). Теперь США ждёт встреча с куда более серьёзным оппонентом.

Однако подспорьем для американцев может стать отсутствие нападающего Виталия Кравцова, который вместе с Климом Костиным и Григорием Денисенко буквально наводит ужас на соперников в Канаде. В матче со Словакией форвард получил повреждение руки и даже не вышел в третьем периоде — хоккеист провёл его на трибунах. Впрочем, Брагин заверил, что, скорее всего, Кравцов вернётся на лёд в полуфинале.

«Всё с ним нормально. Почему ушёл? Счёт позволял. Надеемся, он будет играть», — сказал Брагин.

А вот место на последнем рубеже, вероятно, вновь займёт Пётр Кочетков, которого зарубежная пресса уже называет лучшим вратарём турнира.

«Думаю, что это будет Кочетков, но решение примем завтра», — заявил Брагин сразу после матча со Словакией.

История противостояния

Если изучить статистику недавних очных встреч команд, то преимущество на стороне сборной США: американцы обыгрывали россиян в трёх последних матчах МЧМ, причём дважды делали это в плей-офф.

В 2017-м звёздно-полосатые сначала огорчили подопечных Брагина на стадии группового этапа, а затем — в полуфинале. Основное время того матча завершилось ничьей — 3:3, причём Россия дважды вела в счёте. В результате судьбу путёвки в финал хоккеистам пришлось определять в серии буллитов, которая затянулась на 14 бросков и закончилась победой США.

Спустя год отечественная молодёжка получила отличную возможность реабилитироваться — жребий свёл команды в четвертьфинале. К сожалению, сделать этого не удалось. Россияне дважды пропустили в концовке и потерпели обидное поражение (2:4).

Если же говорить об общей статистике очных встреч, то здесь явное преимущество за сборными СССР/СНГ/России. В 34 матчах они 25 раз обыгрывали США, а уступили лишь в девяти играх.

При этом в 1970-е и 1980-е о равном соперничестве между молодёжными сборными СССР и США речи не шло. Советская дружина неизменно являлась фаворитом турнира и зачастую выигрывала его. Американцы же чаще всего играли роль скромных аутсайдеров. Так, в первом очном матче на ещё неофициальном МЧМ-1974 команда СССР разгромила США (11:1), а спустя два года в ворота звёздно-полосатых и вовсе влетело 15 шайб.

Первую победу над отечественной командой на МЧМ американцы одержали лишь в 1987 году (4:2). При этом сборные СССР и Канады в конечном счёте были дисквалифицированы за массовую драку.

А в 1993-м США огорчили уже непосредственно Россию — 4:2. Отечественная дружина тот турнир провалила и финишировала лишь шестой. В 1995-м россияне вновь уступили принципиальному сопернику (3:4), но сумели завоевать серебро.

Со следующего года на МЧМ были введены групповой этап и плей-офф, встречаться соперники стали реже. Например, в 2002-м Россия в четвертьфинале не оставила США ни единого шанса (6:1) и впоследствии добралась до решающего противостояния, где обыграла Канаду (5:4). Спустя год ситуация повторилась.

А в 2005-м команды встретились дважды. На стадии группового этапа россияне уступили (4:5), зато в полуфинале разгромили соперника (7:2), а в финале крупно проиграли Канаде (1:6). В 2006-м МЧМ развивался по схожему сценарию. В полуфинале Россия уверенно обыграла США (5:1), но в решающем противостоянии вновь уступила канадцам с разницей в пять шайб (0:5).

Наконец, с 2008 по 2016 год отечественная дружина обыгрывала американцев в пяти матчах МЧМ подряд, в том числе трижды в плей-офф и во встрече за третье место МЧМ-2008.

Если же не брать в расчёт МЧМ, то последний матч между командами состоялся непосредственно перед первенством планеты, 21 декабря, и носил товарищеский статус. Подопечные Брагина вели со счётом 2:0, но в итоге уступили (3:4).

«Это будет маленький финал»

Между тем в России поединка с США ждут с огромным интересом. Так, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сравнил его с финалом.

«Сборная США — очень сильный соперник. На протяжении многих лет юношеские и молодёжные команды страны показывают стабильный уровень. В нашем полуфинале всё решит дисциплина и самоотверженность. В такой игре ради победы нужно жертвовать всем, главный соперник сейчас — американцы, для нас это на данный момент финал», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».

А экс-наставник молодёжки Владимир Плющев подчеркнул, что у противостояния будет «особый подтекст».

«У американцев хорошая, добротная команда. В выставочных матчах мы с ними играли упорно. Достойные соперники. Думаю, эта встреча получится под стать финалу, можно даже назвать её скрытым финалом. Обе команды однозначно претендуют на золотые медали. Тем более с учётом совершенно невнятной игры шведов и канадцев, вылетевших с турнира», — цитирует слова специалиста «Чемпионат».

«Конечно, у матча будет определённый подтекст. Обычно больший ажиотаж вызывает противостояние России с Канадой. Но сборная США в последнее время удачно выступает на молодёжных чемпионатах мира. В стране очень здорово поставлена школа подготовки хоккеистов. На каждом турнире американцы бьются за медали. Мы свои позиции немного подрастеряли, поэтому я думаю, что это будет маленький финал», — считает Плющев.

А вот сами хоккеисты сборной России обходятся общими фразами.

«Не знаю, придётся ли сложнее с американцами, чем с канадцами. Здесь каждая игра очень непредсказуема, но наш штаб хорошо разбирает матчи соперника, всё объясняет. Принципиальность встречи — это больше тема для заголовков в СМИ, хоккеистам данный момент скорее мешает. Я стараюсь на это внимание не обращать. Неважно, кто напротив, США или Турция, надо выходить и играть», — цитирует нападающего Василия Подколзина Sport24.

Защитник Дмитрий Саморуков и вовсе заявил, что куда сложнее было бы играть с Казахстаном, чем с США.

«С американцами будет интересный матч, обе команды знают, как играть. Думаю, микромоменты решат исход. С ребятами поговорим, проведём собрание с тренерским штабом и начнём полуфинал так же уверенно, как четвертьфинал со Словакией. С кем сложнее играть, с США или с Канадой? С Казахстаном», — то ли в шутку, то ли всерьёз отметил хоккеист.

В стане соперника также считают, что грядущий матч будет весьма интересным. Игру российской сборной подробно разобрал защитник команды США Куинн Хьюз.

«Я мало что знаю о России. Не смотрел их матчи, но знаю, что там собраны опытные хоккеисты. Думаю, это будет реально хорошая игра. Россияне неплохо действуют в большинстве. Первое место в турнире по данному показателю на данный момент либо занимаем мы, либо они. Всегда хорошо, когда не получаешь штрафные минуты, поэтому будем нацеливаться на это. В конце концов, мы просто должны показывать свой хоккей и сосредоточиться на том, что делаем хорошо. Если это получится осуществить, всё у нас будет хорошо. Россияне пока не проигрывали на турнире? Мы тоже могли бы быть непобедимыми. Я не думаю, что это вообще важно», — подчеркнул хоккеист.