Третьяк считает, что предстоящий матч молодёжной сборной России с США сравним с финалом

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о предстоящем матче сборных России и США в рамках полуфинала молодёжного чемпионата мира в Канаде.

«США — очень сильный соперник, на протяжении многих лет сборные до 18 и 20 лет показывают стабильный уровень. В нашем полуфинале всё решит дисциплина и самоотверженность», — цитирует Третьяка РИА Новости.

Он также добавил, что пожелал российским хоккеистам поменьше удаляться, так как сильный соперник может не простить этого.

«В такой игре ради победы надо жертвовать всем, главный соперник сейчас — американцы, для нас это на данный момент как финал», — сказал президент ФХР.

Матч между командами России и Словакии завершился со счётом 8:3 в пользу подопечных Валерия Брагина.

В полуфинале Россия сыграет с США 5 января.

Ранее канадский журналист назвал россиянина Кочеткова лучшим голкипером МЧМ-2019.