Плющев назвал матч сборных России и США скрытым финалом МЧМ

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Бывший главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал выход национальной команды в полуфинал молодёжного чемпионата мира в Канаде.
Плющев назвал матч сборных России и США скрытым финалом МЧМ
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«Игра со Словакией давалась сборной России с первых минут. Мы владели инициативой, да и вообще словаки редко составляли конкуренцию россиянам на чемпионатах мира. Что на взрослых, что на молодёжных», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его мнению, хоккеисты российской команды уверенно действовали против словаков. Он также отметил соперника россиян по полуфиналу — сборную США. Плющев считает, что у американцев отлично выработана система подготовки игроков.

«Думаю, что эта встреча будет под стать финалу, можно назвать её скрытым финалом. Обе команды однозначно претендуют на золотые медали. Конечно, у матча будет определённый подтекст. Обычно больший ажиотаж вызывает противостояние России с Канадой. Но США в последнее время удачно выступают на молодёжных чемпионатах мира», — сказал Плющев.

Матч России и Словакии завершился со счётом 8:3 в пользу подопечных Валерия Брагина. 

Игра Россия — США состоится 5 января.

Ранее хоккеист молодёжной сборной России Подколзин заявил, что не удивлён поражениями Швеции и Канады.

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