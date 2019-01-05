Судьи не засчитали гол Шашкова в полуфинале МЧМ по хоккею Россия — США

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Арбитры полуфинального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею между национальными командами России и США не засчитали гол в исполнении Никиты Шашкова.
Судьи не засчитали гол Шашкова в полуфинале МЧМ по хоккею Россия — США
  • globallookpress.com

Подопечные Валерия Брагина открыли счёт на восьмой минуте, однако судьи Джефф Ингрэм из Канады и Микаэль Шёквист из Швеции приняли решение, что россиянин подставил конёк под пас партнёра умышленно.

Ранее двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и США.

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