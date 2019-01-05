Судьи не засчитали гол Шашкова в полуфинале МЧМ по хоккею Россия — США

Арбитры полуфинального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею между национальными командами России и США не засчитали гол в исполнении Никиты Шашкова.

Подопечные Валерия Брагина открыли счёт на восьмой минуте, однако судьи Джефф Ингрэм из Канады и Микаэль Шёквист из Швеции приняли решение, что россиянин подставил конёк под пас партнёра умышленно.

Ну что, мнения на стадионе разделились: половина за "конек-клюшка", половина - за "конек-ворота". Арбитром ожидаемо выступил... арбитр! Он говорит - не было гола. Продолжаем. #WorldJuniors#RUSUSA — Хоккей России (@russiahockey) 4 января 2019 г.

Ранее двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и США.