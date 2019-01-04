Канарейкин рассказал о политической составляющей противостояния США и России в полуфинале МЧМ

Известный тренер Фёдор Канарейкин в преддверии полуфинального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею между Россией и США рассказал, как относится к политической составляющей противостояния.

«Так было всегда. Спорт постоянно пытаются втянуть в политику, но давайте всё же разделять эти вещи. Спортивная составляющая должна выйти на первый план, а всё остальное — на второй», — заявил специалист в интервью RT.

Канарейкин подчеркнул, что разговоры о политике не должны сказаться на российских хоккеистах.

«Нынешнее поколение — совершенное с точки зрения психологии. Ребята знают, чего хотят, и перед ними открыты все дороги. У нас в их возрасте, например, не было возможности уехать в НХЛ. Сейчас же молодёжь рано ставит перед собой карьерные цели и планомерно идёт к их достижению, тем более некоторые наши хоккеисты уже выступают за океаном, многие задрафтованы. Они понимают, что могут уехать и хорошо заработать, поэтому сбить их с толку посторонними вещами сложно», — добавил тренер.

Ранее Канарейкин выразил надежду, что судьи не будут допускать ошибок при работе с отечественной командой.