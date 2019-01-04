Канарейкин: давайте надеяться, что сборную России в полуфинале МЧМ будут судить нормально

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Известный тренер Фёдор Канарейкин в преддверии полуфинала молодёжного чемпионата мира по хоккею с США выразил надежду, что судьи не будут допускать ошибок при работе с отечественной командой.
Канарейкин: давайте надеяться, что сборную России в полуфинале МЧМ будут судить нормально
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«Не жду, что отечественную команду будут «убивать» судьи. Но момент в матче с Швейцарией (когда арбитр назначил два буллита за одно нарушение. — RT) действительно стоит особняком. Тому решению рефери успели поразиться все, и не вижу смысла в очередной раз заострять на нём внимание. Это была ситуация из ряда вон. Давайте надеяться, что в матче с США российских хоккеистов будут судить нормально. Всё-таки я верю: на такой стадии работа рефери не может быть некорректной. Другое дело, что порой возникают спорные моменты. Хотелось бы обойтись без них», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Канарейкин рассказал о противостоянии с США на МЧМ в 1970-х годах.

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