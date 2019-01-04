Канарейкин: в 70-е хоккейная молодёжка США не была ровней советской

Известный тренер, а также двукратный чемпион молодёжного первенства мира по хоккею Фёдор Канарейкин рассказал о противостоянии с командой США.

«У отечественной команды нет и не может быть другой задачи, кроме победы на МЧМ. Я и сам выигрывал два первых МЧМ, в 1974-м и 1975-м (тогда сборная СССР дважды обыграла США — 11:1 и 4:2. — RT), и понимаю, о чём говорю... Тяжело что-то вспомнить о конкретных встречах, но тут следует скорее говорить о нашей команде. Там была настоящая россыпь талантов: Владимир Мышкин в воротах, Зинэтула Билялетдинов, Сергей Бабинов, Василий Первухин, Борис Александров. Это были очень талантливые ребята», — заявил специалист.

Канарейкин подчеркнул, что в те годы молодёжная сборная США не могла на равных соперничать с советской командой.

«Первое место среди наших соперников тогда занимала Канада. Подъём же американского молодёжного хоккея начался только в нулевых. Там была запущена целая программа, и они здорово прибавили. Теперь у звёздно-полосатых по-настоящему конкурентоспособная молодёжь. Они давно навязывают борьбу Канаде в Северной Америке и особенно много чемпионатов выигрывают в возрасте до 18 лет. В стране большое внимание уделяется развитию хоккея, и там хватает суперталантов», — добавил тренер.

Ранее Канарейкин назвал молодёжную сборную России командой без слабых мест.