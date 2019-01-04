Канарейкин о молодёжной сборной России по хоккею: у команды нет слабых мест
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«Назову нынешний созыв молодёжной сборной России одним из сильнейших за последнее время. У нас выдался очень урожайный на таланты год, в результате чего отечественная команда выглядит солидно во всех линиях. Показываем хороший, плотный хоккей. Особенно хочется выделить наших защитников, которые, с одной стороны, фактурные и габаритные, а с другой — хорошо катаются. Давно в стране не было таких талантливых ребят», — заявил специалист в интервью RT.
Также Канарейкин отметил, что сборная России в целом превосходит американцев.
«У нас нет слабых мест. Ещё не говорил о вратарской линии, а ведь в сборной правят бал два очень сильных голкипера — Пётр Кочетков и Даниил Тарасов. Они играют уверенно и своими надёжными действиями придают дополнительный заряд команде, ведь партнёры чувствуют, что сзади всё в порядке, и ещё активнее действуют на чужой половине площадки... Какие бы моменты ни создавал соперник, Кочетков и Тарасов зачищают всё. И делают это настолько уверенно, что у оппонентов не остаётся шансов», — добавил тренер.
Ранее олимпийский чемпион Виталий Прохоров заявил, что в матче с США многое будет зависеть от везения.