Олимпийский чемпион Прохоров заявил, что в матче с США многое будет зависеть от везения

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров поделился ожиданиями от матча Россия — США в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею в Канаде.

«Игра будет напряжённой. Четвертьфинал и полуфинал — самые тяжёлые стадии на таких турнирах. Многое будет зависеть от везения и настроя ребят. Особенно учитывая, что турнир проходит в Северной Америке. Будем болеть и переживать за наших ребят. В этом году действительно можно добиться многого», — приводит слова Прохорова Sport24.

Ранее защитник молодёжной сборной России по хоккею Александр Алексеев заявил, что не видит ничего особенного в сборной США.