Олимпийский чемпион Прохоров заявил, что в матче с США многое будет зависеть от везения

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион Виталий Прохоров поделился ожиданиями от матча Россия — США в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею в Канаде.
Олимпийский чемпион Прохоров заявил, что в матче с США многое будет зависеть от везения
  • © fhr.ru

«Игра будет напряжённой. Четвертьфинал и полуфинал — самые тяжёлые стадии на таких турнирах. Многое будет зависеть от везения и настроя ребят. Особенно учитывая, что турнир проходит в Северной Америке. Будем болеть и переживать за наших ребят. В этом году действительно можно добиться многого», — приводит слова Прохорова Sport24.

Ранее защитник молодёжной сборной России по хоккею Александр Алексеев заявил, что не видит ничего особенного в сборной США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить