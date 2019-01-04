Олимпийский чемпион Прохоров заявил, что в матче с США многое будет зависеть от везения
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«Игра будет напряжённой. Четвертьфинал и полуфинал — самые тяжёлые стадии на таких турнирах. Многое будет зависеть от везения и настроя ребят. Особенно учитывая, что турнир проходит в Северной Америке. Будем болеть и переживать за наших ребят. В этом году действительно можно добиться многого», — приводит слова Прохорова Sport24.
Ранее защитник молодёжной сборной России по хоккею Александр Алексеев заявил, что не видит ничего особенного в сборной США.