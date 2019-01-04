Бадюков заявил, что не считает Россию фаворитом в матче МЧМ-2019 с США

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и США.

«Я не согласен, что Россия — фаворит этого матча. Разумеется, мы желаем нашим победы, и я считаю, что россияне смогут победить, но будет тяжело. Примерно как с Канадой, потому что США хорошо готовы физически и политически. Всё будет за них — судейство и полный стадион», — приводит слова эксперта Sport24.

Бадюков также отметил, что на россиян будет давить статус фаворитов, но они справятся.

«Наши ребята считаются фаворитами, им будет тяжело в этой встрече. Однако у нас сильные ребята, которые привыкли играть в серьёзный хоккей при полных трибунах», — добавил он.

Ранее Леонид Вайсфельд заявил, что Россия должна обыграть США в матче 1/2 финала МЧМ-2019.