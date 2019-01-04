Вайсфельд заявил, что Россия должна обыграть США в матче 1/2 финала МЧМ-2019

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Бывший генменеджер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира между сборными России и США.
Вайсфельд заявил, что Россия должна обыграть США в матче 1/2 финала МЧМ-2019
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«Если наши правильно сыграют, то должны выиграть. Мы сильнее. Американцы впечатления не произвели. Хьюз в порядке, но игрок 2001 года рождения не может давать результат в одиночку. Больше не впечатлил никто, но я не считаю, что это лёгкий соперник. Просто мы сильнее», — приводит слова функционера Sport24.

Вайсфельд также отметил, что если россияне хотят выиграть МЧМ, то давление трибун не должно на них влиять.

«Психология? Мы с американцами в одинаковых условиях. Поддержка трибун? Если хотим выиграть МЧМ, то не должны обращать на это внимания. Данный фактор — слабая отговорка. Думаю, победим в две шайбы», — добавил Вайсфельд.

Ранее Александр Алексеев заявил, что в сборной США нет ничего особенного.

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