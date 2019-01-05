«Проиграли самим себе»: как в России отреагировали на поражение молодёжки в полуфинале МЧМ по хоккею

Сборная России в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею уступила США из-за собственных ошибок, заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. Обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов раскритиковал поведение капитана команды Клима Костина, который после обидного проигрыша бросил шлем на лёд и выругался после того, как его освистали трибуны. А президент ФХР Владислав Третьяк назвал поражение от американцев трагедией.

«Команда рассчитывала на золотые медали»

Полуфинал МЧМ со сборной США был крайне богат на события: болельщики стали свидетелями трёх заброшенных шайб, одного незасчитанного гола, множества нереализованных моментов и нескольких потасовок. К сожалению, закончилась игра поражением России. Впрочем, многие специалисты подчёркивают, что игроки показали хороший потенциал. Например, такую точку зрения высказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

«Увы, полностью реализовать этот потенциал не удалось. Теперь нужно брать бронзу, но в любом случае у многих в России останется ощущение недосказанности. Где-то проиграли самим себе, допускали ошибки в тактическом плане. Особенно в конце первого и начале второго периодов, когда защитники при выходе из зоны не играли чисто, где-то рисковали, шли перехваты», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.

Также эксперт разобрал удаления в составе российской сборной и призвал подопечных Брагина впредь не обращать внимания на судейство. По его словам, в советское время хоккеисты всегда знали, что «обязаны забить хотя бы на полшайбы больше канадцев и американцев», чтобы не позволить арбитрам предрешить исход встречи.

«Если говорить об удалениях, то они не были надуманными. В случае с Виталием Кравцовым повод для свистка был. Наказание за нарушение численного состава вообще не ставлю под сомнение, поскольку хоккеист, вышедший на смену чуть раньше срока, сразу же сыграл в шайбу. Другое дело — отменённая при счёте 0:0 шайба сборной России. Вот там всё на тоненького», — добавил Михайлов.

Другой легендарный хоккеист — президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк — назвал поражение сборной России трагедией.

«Наша команда рассчитывала на золотые медали. Соперник был достойный, для победы в таких играх одной шайбы мало. Ребята играли хорошо, отдавались полностью. Видно, что все переживают, но надо настроиться на матч за бронзу. В мире хоккея она лучше, чем серебро, потому что ты уезжаешь с победой. Бронза будет достойным результатом на турнире», — приводит слова президента ФХР РИА Новости.

В то же время известный хоккейный агент Алексей Дементьев отметил, что удивлён стилем игры сборной США. Его поразило, что американцы действовали очень рационально, хотя им это не свойственно, и достойно смотрелись в обороне.

«Они не стали предлагать свой фирменный безудержный темп, намеренно отдав инициативу нашей команде и сыграв на контратаках. Действовали очень рационально и пытались играть не только вперёд, как в предыдущих встречах, но и назад, а защитники делали возвратные «улитки». Ощущалось, что для американцев это непривычно, но они справлялись. Так или иначе команда добилась нужного ей результата», — приводит слова эксперта «Чемпионат».

При этом агент, в отличие от большинства болельщиков, негативно отнёсся к слезам россиян после матча. Он отметил, что «даже на секундочку» не может представить себе, чтобы так плакали легендарные отечественные хоккеисты.

«После финальной сирены мне не хочется видеть слёзы разочарования, а хочется слышать гимн нашей страны. И понимать, что игроки отдали всё для победы. А когда номинальные лидеры не оправдывают возложенных на них ожиданий, то результат разочаровывает всех», — заявил Дементьев.

Ответил агент и на вопрос о спорных судейских решениях. Он подчеркнул, что вместо того, чтобы рассуждать на эту тему, отечественным хоккеистам следовало забрасывать «чистые» шайбы и таким образом одерживать победу.

«Надо уметь проигрывать достойно»

Остался недоволен игрой сборной России и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов. По его словам, отечественной команде не хватало командных взаимодействий.

«Вы знаете, я не удивлён. Возьмите команду что прошлого года, что позапрошлого. Одно и то же. Защитник отдал шайбу в своей зоне, нападающий её подхватил, побежал, наткнулся на стену — бум! Отняли, уехали, отбросили. Опять то же самое — один покатил, пытается войти в зону. Когда цеплялись в зоне нападения, ребята создавали моменты за счёт индивидуального мастерства. В трансляции частенько показывали, что несколько игроков сидят в обороне или повыше к синей линии, а борются за шайбу один или двое. Как вы собираетесь организовывать давление, забирать шайбу, атаковать? Никакой поддержки, ничего», — считает Брызгалов.

Также экс-вратарь сборной России раскритиковал поведение капитана отечественной молодёжки Клима Костина, который сперва выкинул шлем на лёд в ходе церемонии награждения, а затем выругался в адрес трибун. В результате хоккеисту пришлось принести извинения.

«Когда ты посылаешь людей куда подальше, какой реакции от них ждёшь? Это неспортивное поведение. Надо уметь проигрывать достойно. Это хоккей. Да, проиграли. Нужно было выигрывать, чтобы испытывать положительные эмоции. Всё было в их руках. Болельщики почувствовали, что к ним проявили неуважение. Бросил шлем, не стал фотографироваться. Начал показывать свои негативные эмоции, своё неуважение к болельщикам, официальным лицам, которые вручают призы», — напомнил Брызгалов.

Прокомментировал обладатель Кубка Стэнли и спорный эпизод в первом периоде с незасчитанной шайбой Никиты Шашкова, когда судья решил, что россиянин отправил снаряд в сетку коньком. Брызгалов объяснил, что по правилам НХЛ рефери указал бы на центр, но согласно правилам IIHF, такое взятие ворот действительно нельзя было засчитывать.

А поведение Костина, к слову, раскритиковал не только Брызгалов, но и известный комментатор Георгий Черданцев.

«Клим, меньше читай интернет и не смотри телевизор. Играй в хоккей. Тогда против тебя будут не все, а только соперник», — написал он в Twitter.

Другой спортивный журналист, Дмитрий Губерниев, просто поблагодарил команду за игру.

«Мужики, спасибо! Сражались достойно, но уступили. Ребята плачут после финальной сирены, вот из таких парней вырастают настоящие звёзды спорта! Поддержим наших молодых хоккеистов», — призвал комментатор на своей странице в Instagram.

Между тем игру российской сборной раскритиковал не только Брызгалов, но и двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук. Он отметил, что отечественные хоккеисты явно переволновались и им не хватило хладнокровия.

«Откровенно говоря, в матче с американцами и в предыдущих встречах я увидел на льду две абсолютно разные команды. По сравнению с игрой со Словакией всё было по-другому. Играли медленно, принимали неправильные решения, было много потерь и брака в передачах и приёме шайбы. Вторую половину провели лучше, но этого не хватило. Видно, что были уставшими или перегорели. Очень обидное поражение», — приводит слова специалиста ТАСС.

«Это был маленький финал»

Бывший тренер молодёжной сборной РФ Рафаил Ишматов отметил, что российские хоккеисты слишком часто сваливались на индивидуальную игру, из-за чего потеряли много сил.

Также по теме «Бились до конца»: что говорили после поражения России от США в полуфинале МЧМ по хоккею В полуфинале МЧМ по хоккею удача оказалась на стороне американцев, считают в российской сборной. После обидного поражения нападающий...

«Обе команды заслужили победу. Самоотдача, движение, азарт, динамика игры — в этом матче было всё. Первые полтора периода мы недостаточно много играли в зоне соперника, не заставляли их ошибаться, зато во второй половине переиграли оппонента», — подвёл итоги специалист.

Тренер похвалил игру сборной США. По его словам, американцы сыграли в коллективный хоккей, которым отечественная команда славилась во времена СССР.

«Чёткие передачи, владение коньками. Мы вновь уступили США в этих компонентах. Они многое взяли от нашего советско-российского хоккея, а мы перешли на их хоккей. Смотришь молодёжные, детско-юношеские игры и наблюдаешь одну проблему: коллективный хоккей, который создавали наши предки, в России исчезает. В советское время всегда ценился тот игрок, который делал передачу на пустые ворота. Первые полтора периода американцам удавалось играть в коллективный хоккей, видимо, этого хватило для победы», — добавил Ишматов.

А другой бывший наставник российской молодёжки, Владимир Плющёв, напротив, отметил игру отечественной команды. Он заявил, что силы были равны, но американцам повезло больше.

«К сожалению, в таких матчах верх берёт та команда, которая совершает меньше ошибок у своих ворот и создает больше моментов у чужих. Американцы забросили на одну шайбу больше. Игра получилась достойной, это был маленький финал. Команды вышли на финишную прямую с открытым забралом и были достойны друг друга. Сопернику повезло больше», — отметил тренер.

Что же касается незасчитанной шайбы Шашкова, Плющёв подчеркнул: «невооружённым глазом» было заметно, как нападающий совершил движение коньком, а следовательно, нарушил правила.

Поставил точку в этом вопросе известный российский функционер и бывший арбитр Леонид Вайсфельд.

«Судья правильно сделал, что не засчитал шайбу Шашкова. В остальном судили нормально. В конце первого периода Григорий Денисенко дал основание для обоюдного удаления, но ситуация получилась двойственной. С одной стороны, Григорий должен был заступиться за партнёра, с другой — если бы не влез, сборная России получила бы двойное большинство. По идее, американцу могли дать четыре минуты штрафа, а Денисенко — две, но арбитры решили обойтись малым штрафом», — приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».