Дементьев: нужно уметь забрасывать чистые шайбы, когда это необходимо

Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал поражение сборной России в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира с командой США (1:2).

«Американцы удивили. Они не предложили свой фирменный безудержный темп, а сознательно отдали инициативу. Было видно, что непривычно, но результат добыт. Конечно, много вопросов по незасчитанной шайбе. И не только у меня. По шайбе, прокатившейся по ленточке. Нужно уметь забрасывать чистые шайбы тогда, когда это необходимо», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Дементьев также остался недоволен слезами россиян после финальной сирены.

«Мне не хочется видеть слёзы разочарования наших хоккеистов, хочется понимать, что они отдали всё для победы, и слышать гимн нашей страны. Но когда лидеры не оправдывают надежд, то результат разочаровывает всех. Не могу себе представить наших плачущих легендарных ветеранов», — добавил агент.

Ранее сообщалось, что хоккеисты сборной России не сдержали слёз после поражения в полуфинале МЧМ.