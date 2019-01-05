«Бились до конца»: что говорили после поражения России от США в полуфинале МЧМ по хоккею

В полуфинале МЧМ по хоккею удача оказалась на стороне американцев, считают в российской сборной. После обидного поражения нападающий Виталий Кравцов, которому не удалось реализовать несколько опасных моментов, заявил, что «хоккейный бог в этот раз оказался не на стороне России». Главный тренер «молодёжки» Валерий Брагин раскритиковал судейскую бригаду, которая отменила гол Никиты Шашкова в ворота США в первом периоде.

«Забросили чистую шайбу. Никакого движения коньком не было»

Поражение от сборной США стало одним из самых обидных для российской «молодёжки» за последние годы. Подопечные Валерия Брагина пропустили две шайбы, но во втором периоде сумели отыграть одну из них, а затем имели целый ряд отличных возможностей, чтобы восстановить статус-кво. Однако в этот раз удача им не улыбнулась. Неудивительно, что на Брагине, как и на его подопечных после встречи буквально не было лица.

«Так случается в хоккее, американцы забросили на одну шайбу больше, хотя по опасным моментам Россия превзошла соперника в два раза. Они немного лучше начали, зато вторая половина матча полностью осталась за нами. В третьем периоде американцы просто играли на удержание. Претензий к ребятам нет, они отдали всё, боролись, но не хватило одного гола», — сказал Брагин в эфире «Матч ТВ».

При этом тренер остался крайне недоволен решением судей не засчитывать шайбу Никиты Шашкова в первом периоде при счёте 0:0 якобы из-за игры ногой российского нападающего.

«Мы забросили чистую шайбу, вот в чём вопрос. Никакого движения коньком у Шашкова не было. А ведь в таких играх очень важно, кто забьёт первым. Мы предполагали, что голов много не будет. В результате оказались в ситуации, когда сопернику было проще играть. При счёте 2:1 полностью завладели преимуществом, но не смогли забросить вторую шайбу. Забрось мы её — дожали бы американцев», — добавил Брагин.

Специалист также рассказал о состоянии подопечных.

«Они переживают. Как и я, они чувствуют, что всё было рядом. Сейчас главная задача — успокоить их и подготовить к завтрашней игре. Что сказал Климу Костину на скамейке после финальной сирены? Пускай это останется между нами. Посмотрим второй полуфинал, важно правильно подготовиться и определиться с планом на игру», — подытожил Брагин.

А визави российского тренера Майк Хастингс, напротив, подчеркнул, что судьи верно не засчитали шайбу Шашкова.

«Это было правильное решение. Мои помощники, которые находились на трибунах, сказали, что увидели достаточно чёткое движение ногой. По крайней мере, передаю их слова», — отметил специалист.

При этом он признал, что в матче с Россией его подопечным пришлось нелегко.

«Вратарь Кейден Примо придал нам спокойствия, когда это было нужно. В матчах с такой хорошей командой, как Россия, ты не можешь сделать так, чтобы у твоих ворот не возникали моменты. Соперник так или иначе получит свои шансы, а тебе нужна надёжная линия обороны, чтобы остальные могли отдышаться. Только посмотрите, что началось в третьем периоде. Нам пришлось останавливать много атак соперника. В этой ситуации вратарь должен быть вашим главным оружием. Примо этим оружием и стал», — добавил Хастингс.

«Россия переигрывала США»

Российские хоккеисты после матча были крайне опустошены, а их слёзы не оставили равнодушными даже нейтральных болельщиков. Сильнее всех расстроился Виталий Кравцов, который не реализовал несколько опасных моментов. При этом нападающий вышел на лёд с повреждением руки.

«Говорить нечего, мы полностью опустошены. Завтра нас ждёт последний матч. Будем выкладываться на все сто процентов и сражаться за Россию. Сегодня нам где-то просто не хватило везения. В некоторых моментах я мог забивать и сравнивать счёт. Все ребята молодцы, но сегодня хоккейный бог оказался не на нашей стороне. Значит, свыше так написано, что на этом турнире нам победить не удастся. Будем выкладываться в матче за бронзовые медали», — сказал Кравцов.

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Поддержал партнёра и нападающий Николай Коваленко, который также отметил, что удача не улыбнулась сборной России.

«Тренеры сказали, что это жизнь. Таков хоккей… Он иногда преподносит подарки соперникам, когда удача оказывается полностью на их стороне. В спорте подобное случается. Мы же бились до конца изо всех сил. Хочу поблагодарить всю команду. Теперь остаётся только готовиться к следующему матчу, в котором нужно выигрывать бронзовые награды. Спасибо российским болельщикам за поддержку. Первая пропущенная шайба? Не думаю, что она как-то повлияла. Мы просто делали свою работу. У кого-то получилась игра, у кого-то нет, но мы были одной командой. Удача улыбнулась сопернику, так бывает», — сказал Коваленко.

Схожие мысли высказал и защитник Александр Романов.

«Эмоций как таковых нет, только обида. Больше ничего. Мы играли лучше, но удача оказалась на стороне сборной США. Тренеры пытались подбодрить, чтобы мы не расстраивались и готовились к битве за бронзу. Второй полуфинал смотреть не будем, поедем отдыхать», — отметил Романов.

А хоккеист Василий Подколзин посетовал и на собственные ошибки.

«Сборная России просто пропустила ненужные шайбы. Где-то нам, конечно, не повезло, не реализовали несколько стопроцентных моментов. Сейчас говорить что-то тяжело, на душе полное опустошение, нужно восстановиться. Конечно, никакого недонастроя не было, мы же играли с американцами. Скорее имел место перенастрой. Мы строго действовали в обороне, старались создавать моменты в атаке. Присутствовала и спортивная агрессия. Такова была тренерская установка», — рассказал нападающий.

При этом Подколзин не сумел объяснить, почему он с партнёрами так и не сумел отправить в ворота соперника вторую шайбу.

«Упускали момент за моментом, и это немного поддавливало. Время поджимает, а мы не реализовываем свои шансы. Это жизнь и хоккей, тут всякое случается. У меня тоже была возможность отличиться, но не вышло. Осталось меньше суток до следующей игры, нужно брать бронзу. Олег Знарок заходил в раздевалку и сказал, что по самоотдаче ни к кому вопросов нет. Теперь утром нужно проснуться с другим настроением и обязательно выигрывать», — добавил Подколзин.

Наконец, нападающий Кирилл Слепец назвал итоговый результат нелогичным.

«Хороший матч, нам до победы не хватило буквально чуть-чуть. Моментов было много, Россия переигрывала американцев. Где-то просто не хватило удачи. Мы не опускали рук, бились до конца. Жаль, что мы с Артёмом Галимовым подвели, ведь именно в наше меньшинство соперник забросил вторую шайбу. Обычно сами создавали моменты, а тут пропустили. Понимали, что нужно оставить на площадке все силы, чтобы перевести игру в нужное русло. Мы забудем это поражение, завтра соберёмся с мыслями и будем биться за медали. Для нас теперь бронза будет на вес золота», — сказал хоккеист.

«В третьем периоде мы испугались»

А американские хоккеисты находились в отличном расположении духа, ведь им во второй раз за последние три года удалось пробиться в финал МЧМ. Одним из лучших в составе сборной США стал вратарь Примо, который совершил несколько потрясающих сейвов. Прокомментировал он и отменённую шайбу Шашкова.

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«Я действительно не знал, засчитают её судьи или нет, поэтому просто пытался подготовиться к следующей атаке. Нам повезло, шайбу отменили, и это событие послужило важной отправной точкой. В таких ситуациях стараюсь не думать слишком много, поскольку это портит настроение. Просто жду, что скажут рефери. Сегодня они приняли такое решение», — приводит слова Примо Sport24.

При этом сборная России продолжила неудачную серию в матчах с американцами на МЧМ. Отечественная «молодёжка» проиграла сопернику уже четвёртый матч подряд в рамках турнира.

«Думаю, не так важно, с кем мы играем, просто хотим победить. А когда соперничаешь с лучшими командами, в их составе громко заявляют о себе хорошие игроки. Сборная России — классная команда с прекрасными хоккеистами в составе», — считает Примо.

Вратарь также признал, что сборной США в этом матче пришлось непросто и рассказал, с кем бы хотел сыграть в финале.

«Мы знали, что в третьем периоде россияне попытаются надавить, поэтому просто пытались останавливать их за пределами нашей зоны, блокировать удары. В итоге ребята сумели сделать так, что броски соперников не несли в себе никакой опасности. Не важно, с кем будем играть в финале. Мы знаем, что это будет в любом случае сильный соперник, ведь это игра за золотые медали. Самое главное для нас — просто контролировать эмоции, не радоваться раньше времени. Именно за счёт правильного настроя мы добились успеха», — подытожил Примо.

А нападающий Райан Пилинг, лучший бомбардир сборной США, признал, что в третьем периоде американцы испугались.

«Это была тяжёлая игра. Россияне не позволили нам создавать много моментов. Пришлось даже действовать от обороны. В третьем периоде мы вовсе немного испугались, но в итоге победили. В последних нескольких матчах продемонстрировали характер, но до сих пор не показали наш лучший хоккей. Нужно будет сделать это в следующей игре, чтобы завоевать золото», — подвёл итоги встречи форвард.

Также Пилинг затронул и на тему не засчитанной в первом периоде шайбы.

«Бросал как раз парень, за которым я должен был следить. Так что мне следует поблагодарить бога за то, что гол не засчитали. Думаю, после этого момента мы почувствовали себя увереннее. Но Шашков ведь действительно пнул шайбу. Да, нам повезло, но мы правильно повели себя в тот момент», — добавил Пилинг.