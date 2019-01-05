Примо рассказал, почему сборная США так успешно играет против России на МЧМ

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Голкипер молодёжной сборной США Кейден Примо рассказал, почему сборная США так успешно выступает в матчах против сборной России.

«Это не так важно, с кем играешь, просто хочется побеждать. Тем более, когда играешь против лучших команд с прекрасными игроками. Россия таковой является», — цитирует Примо Sport24.

Американский вратарь также поделился мнением о незасчитанной шайбе Никиты Шашкова в начале матча.

«Я действительно не знал, будет ли засчитан этот гол. Поэтому просто готовился к следующему нападению. Нам повезло, гол не засчитали, это послужило точкой отсчёта для нас. Стараюсь не думать о таких моментах, это портит настроение. Просто жду решения рефери. Сегодня нам повезло», — добавил голкипер.

Ранее сообщалось, что судьи не засчитали гол Никиты Шашкова в полуфинале МЧМ по хоккею Россия — США.

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