Примо рассказал, почему сборная США так успешно играет против России на МЧМ

Голкипер молодёжной сборной США Кейден Примо рассказал, почему сборная США так успешно выступает в матчах против сборной России.

«Это не так важно, с кем играешь, просто хочется побеждать. Тем более, когда играешь против лучших команд с прекрасными игроками. Россия таковой является», — цитирует Примо Sport24.

Американский вратарь также поделился мнением о незасчитанной шайбе Никиты Шашкова в начале матча.

«Я действительно не знал, будет ли засчитан этот гол. Поэтому просто готовился к следующему нападению. Нам повезло, гол не засчитали, это послужило точкой отсчёта для нас. Стараюсь не думать о таких моментах, это портит настроение. Просто жду решения рефери. Сегодня нам повезло», — добавил голкипер.

Ранее сообщалось, что судьи не засчитали гол Никиты Шашкова в полуфинале МЧМ по хоккею Россия — США.