Подколзин считает, что Россия играла лучше США в полуфинале МЧМ

Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Василий Подколзин прокомментировал поражение от США в полуфинале молодёжного чемпионата мира в Канаде.

«Внутри опустошение. Сейчас будет тяжело эмоционально восстановиться и настроиться на следующую игру. Безусловно, мы могли сравнивать, но где-то не повезло, где-то недоработали. Пропустили ненужные голы из-за своих ошибок», — цитирует игрока Sport24.

По его мнению, американский вратарь Кейден Примо поймал кураж в этом матче. При этом он отметил, что российской команде во многом не повезло. Также Подколзин прокомментировал незасчитанный гол в ворота соперников.

«Сложно судить, тяжёлый момент. Шайба попала в ногу, было ли движение ногой или нет — я не знаю. В принципе, этот момент ни на что не повлиял. Тренер сказал, что надо максимально быстро всё забыть, завтра надо выигрывать», — сказал Подколзин.

Он добавил, что россияне бились до конца в полуфинале, а также оценил силу американской сборной.

«С ними всегда тяжело играть, там звёзды выступают. Они с 17 лет в одной команде играют, у них есть сыгранность. Но я считаю, что мы сегодня играли лучше, просто не повезло», — заключил форвард.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу США.

Теперь россияне сыграют со Швейцарией в матче за третье место. Американцы в финале встретятся с Финляндией.

Обе игры состоятся в ночь на 6 января.

Ранее Григорий Денисенко был признан лучшим хоккеистом сборной России в матче США в полуфинале МЧМ.