Денисенко признан лучшим хоккеистом сборной России в матче США в полуфинале МЧМ
Денисенко забросил единственную шайбу в ворота американцев.
В составе Соединённых Штатом лучшим признан голкипер Кейден Примо, сумевший отразить 34 броска из 35.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу США.
Теперь россияне сыграют со Швейцарией в матче за третье место. Американцы в финале встретятся с Финляндией.
Обе игры состоятся в ночь на 6 января.
Ранее тренер молодёжной сборной России выразил мнение, что в ворота США не был засчитан чистый гол.