Денисенко признан лучшим хоккеистом сборной России в матче США в полуфинале МЧМ

Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Григорий Денисенко признан лучшим игроком национальной команды в полуфинальной матче с США на молодёжном чемпионате мира в Канаде.

Денисенко забросил единственную шайбу в ворота американцев.

В составе Соединённых Штатом лучшим признан голкипер Кейден Примо, сумевший отразить 34 броска из 35.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу США.

Теперь россияне сыграют со Швейцарией в матче за третье место. Американцы в финале встретятся с Финляндией.

Обе игры состоятся в ночь на 6 января.

Ранее тренер молодёжной сборной России выразил мнение, что в ворота США не был засчитан чистый гол.