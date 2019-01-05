Тренер молодёжной сборной России считает, что в ворота США не был засчитан чистый гол
«Так бывает в хоккее. Американцы забили на один гол больше, хотя у нас было в два раза больше моментов. Вторая половина игры была полностью за нами. Третий период соперник играл на удержание счёта», — цитирует специалиста Sport24.
Он отметил, что у него нет претензий к своим подопечным, а также прокомментировал незасчитанный гол Никиты Шашкова.
«Мы там чистый гол забили. Вот в чём вопрос. Никаких там движений коньком не было. В таких играх важно, кто первым забьёт. Мы предполагали, что много голов не будет», — сказал Брагин.
Матч Россия — США завершился со счётом 1:2.
Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России по хоккею встретится со Швейцарией в матче за третье место МЧМ.