Тренер молодёжной сборной России считает, что в ворота США не был засчитан чистый гол

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал поражение от Соединённых Штатов в полуфинале молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде.

«Так бывает в хоккее. Американцы забили на один гол больше, хотя у нас было в два раза больше моментов. Вторая половина игры была полностью за нами. Третий период соперник играл на удержание счёта», — цитирует специалиста Sport24.

Он отметил, что у него нет претензий к своим подопечным, а также прокомментировал незасчитанный гол Никиты Шашкова.

«Мы там чистый гол забили. Вот в чём вопрос. Никаких там движений коньком не было. В таких играх важно, кто первым забьёт. Мы предполагали, что много голов не будет», — сказал Брагин.

Матч Россия — США завершился со счётом 1:2.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России по хоккею встретится со Швейцарией в матче за третье место МЧМ.