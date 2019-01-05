«Поражение от США — следствие системного сбоя»: Плющев о полуфинале МЧМ и шансах на бронзовые медали

Поражение сборной России от США в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею — результат неудовлетворительной работы с юниорами. Такое мнение в беседе с RT выразил экс-тренер национальной команды Владимир Плющев. Специалист также дал свою оценку эпизоду с незасчитанной шайбой, выделил тактические ошибки россиян и отметил, что матч за третье место не будет лёгким.

«Изначально Шашков просто хотел остановить шайбу»

— До начала матча Россия — США вы назвали это хоккейное противостояние скрытым финалом нынешнего МЧМ. Качество игры оправдало ваши ожидания?

— По напряжению игры и самоотдаче со стороны хоккеистов обеих команд — однозначно да. Что касается мастерства играющих коллективов, то каждый показал, на что он способен на данный момент.

— Как расценивать результат матча? Это случайность или закономерность? Ведь даже после отменённого гола Никиты Шашкова казалось, что на этот раз удача всё-таки улыбнётся российским ребятам.

— Давайте сразу выберем правильное определение этой игровой ситуации. Мы забили гол или мы забили шайбу, которая впоследствии совершенно заслуженно была отменена?

— Многие болельщики уверены, что судья мог поступить иначе.

— Могу предложить им открыть хоккейные правила и убедиться, что там чёрным по белому написано: если со стороны игрока совершено движение конька в сторону шайбы, то взятие ворот не может быть засчитано. Честно говоря, не понимаю, откуда эти разговоры. Эпизод был трижды показан в трансляции с разных ракурсов, и даже комментаторы, которые частенько говорят о том, что судейство работает не в нашу пользу, признали, что движение конька действительно было.

— Выходит, Шашков пошёл на фол умышленно?

— Думаю, изначально он просто хотел остановить шайбу, а потом добить её клюшкой в пустые ворота, но у него не получилось. Однако движение коньком было слишком явным, судьи просто не могли засчитать его гол.

— Статистика встреч России и США на МЧМ такова: третье поражение в плей-офф подряд и четвёртое в целом. Почему не удаётся найти ключи к сборной США? Это комплексная проблема или каждое поражение следует рассматривать отдельно?

— К сожалению, это система. Состав молодёжной сборной комплектуется из юниорских команд, других игроков молодёжке брать просто негде. А ведь наши юниоры уже несколько лет не то что не попадают в плей-офф международных соревнований, а даже не претендуют на участие в нём. У американцев противоположная ситуация: команды всех возрастов работают как минимум в полуфинале. Так что то, что произошло в ночь с пятницы на субботу, — системный сбой и провал подготовки наших юниоров.

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— Но почему проблемы начинают проявляться именно во встречах с представителями Северной Америки?

— Ответ очень простой: североамериканский хоккей доминирует. Я говорил об этом ещё несколько лет назад, утверждал, что наши главные соперники — не шведы с финнами, а именно канадцы и американцы. Канада никогда не сдавала своих позиций, а США за несколько лет выстроили грамотную вертикаль подготовки своих молодых кадров.

— Выходит, у подопечных Валерия Брагина не было никаких шансов?

— Желание и самоотдача — это всегда здорово, но есть ещё технико-тактическая работа, техническое оснащение игроков... И во всём этом мы уступаем американцам.

— То есть вас не удивило, что представители США смотрелись лучше большую часть матча? Согласны с тем, что они превзошли российскую молодёжку и в катании, и в агрессии, и в понимании игры в целом?

— Да, вы абсолютно правы.

— Почему Валерий Брагин ничего не смог противопоставить высокому прессингу американцев? Защитникам сборной России просто не давали нормально начать атаку…

— Команда была не готова, на матч была выбрана тактика, которая не подошла данному сопернику. По сути, планировали действовать зеркально американцам, но с учётом того, что по многим компонентам российские хоккеисты уступают своим сверстникам из США, задуманное сработало против команды. Их атаки были острее, наши игроки пытались взламывать оборону за счёт индивидуального мастерства, но, как вы знаете, этот приём не сработал.

— При этом игру в нападении сложно назвать слабой, возможностей забить была масса, но командную игру получалось демонстрировать только в большинстве.

— У меня нет никаких претензий к ребятам. Они сделали всё, что могли, выложились на 180%, до последних секунд пытались переломить ход встречи.

«Парень забьёт один гол, а его уже сравнивают с Ковальчуком и Овечкиным»

— Оцените игру Виталия Кравцова. От нападающего челябинского «Трактора» и болельщики, и эксперты ждали большего.

— Знаете, тут, наверное, важнее сказать о том, что у нашей сборной в целом не получилось командной игры. Это одна из основных причин поражения. В каждом созыве молодёжной сборной всегда были яркие лидеры. Так было и у меня, и у моих последователей. Эти ребята в сложный момент всегда брали игру на себя. Хладнокровно реализовывали решающие моменты.

— Пример приведёте?

— Сразу вспоминается финал взрослого ЧМ в Канаде. 2008 год, хозяева празднуют 100-летие своего хоккея и практически ждут победы на турнире за накрытыми столами. У наших же ребят были свои планы на тот матч. Все же помнят, как хладнокровно сыграл Илья Ковальчук? В решающий момент он не дрогнул и решил судьбу золотых медалей.

— Выходит, в этом поколении российских хоккеистов нет будущих Ковальчуков?

— У нас хорошие, добротные ребята, которые полностью отдавались игре, но сказать, что эти парни — первые номера драфта и будущие суперзвёзды, увы, не могу. Важно понимать, что это не они виноваты, это плоды системы, о которой я говорил ранее.

— И всё же как вам игра Кравцова?

— Он сделал всё, что мог на тот момент. Конечно, у него были шансы стать героем и полуфинального матча, и всего турнира в целом, но своими шансами забить важные голы он не воспользовался.

— Эксперты высказывают мнение, что его перехвалили…

— Скажем так, у нас действительно любят авансом провозглашать молодых игроков звёздами. Парень забьёт один гол, а его уже сравнивают с Ковальчуком и Овечкиным. Мне часто звонят ваши коллеги с подобными вопросами: «А не напоминает ли вам этот юноша Илью Ковальчука?» Ребята, хочется сказать всем вам: Илья был лучшим бомбардиром высшей хоккейной лиги, где в возрасте 14 лет обыгрывал взрослых мужчин. Сегодня таких парней у нас нет. И это наша общая проблема.

— Значит, ждать новых российских звёзд на небосклоне мирового хоккея не стоит?

— Лично я хочу верить, что работа над ошибками будет проведена оперативно и продуктивно. У нас отличный потенциал. Если этих ребят правильно развивать и готовить, они вырастут в больших мастеров.

«Ребята устали и морально, и физически»

— В матче за бронзу россиянам психологически будет легче? Смогут ли молодые ребята, не скрывающие своих слёз, абстрагироваться от обидной неудачи в полуфинале?

— Матч со швейцарцами точно не станет лёгкой и приятной прогулкой. Что касается настроя, то это задача тренерского штаба — помочь команде забыть горечь поражения. Ребята устали и вымотаны как физически, так и морально. Хочется верить, что они найдут в себе силы достойно закончить этот чемпионат.

— Бронзовые медали — успешный результат выступления на МЧМ для этой команды?

— Любой металл, завоёванный на мировом первенстве, — свидетельство того, что наша хоккейная школа, как говорят в народе, не на ладан дышит. Но хочу призвать всех не приучать себя к маленьким победам. В последнее время обращаю внимание на эту систему: мы начинаем искренне радоваться даже бронзе, не задаваясь вопросами, почему игроки экстра-класса всё чаще вырастают в Швеции и Финляндии и обходят наших парней по классу и качеству игры.

— Следовательно, это место — реальное отражение сил России в мировом хоккее?

— Не совсем так. Мы тоже часть хоккейной элиты, просто нужно стремиться поднять свои позиции выше и наконец-то вновь добраться до золота МЧМ.