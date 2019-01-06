Сборная России победила Швейцарию в матче за третье место МЧМ по хоккею

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Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в матче за третье место молодёжного чемпионата мира выиграла у национальной команды Швейцарии со счётом 5:2.
Сборная России победила Швейцарию в матче за третье место МЧМ по хоккею
  • Пётр Кочетков
  • globallookpress.com
  • © Joel Marklund / ZUMAPRESS.com

В первом периоде встречи, проходившей на «Роджерс Арене» в Ванкувере, подопечные Валерия Брагина отличились дважды после точных бросков Кирилла Слепца и Никиты Шашкова.

Во второй 20-минутке дружина Кристиана Вольвенда ответила на это двумя своими шайбами, причём одну из них Янник Брюшвайлер забросил с лёта. Но точный бросок Клима Костина между ними позволил сборной России сохранить минимальный перевес.

Судьба встречи решилась в заключительном игровом отрезке, в котором отечественная команда ещё дважды огорчила Луку Холленштайна — оба гола записал себе в актив Слепец.

Ранее сообщалось, что американские болельщики поддержали капитана молодёжной сборной России Клима Костина после поражения в полуфинале МЧМ-2019.

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