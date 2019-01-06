Сборная России победила Швейцарию в матче за третье место МЧМ по хоккею
- Пётр Кочетков
- globallookpress.com
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В первом периоде встречи, проходившей на «Роджерс Арене» в Ванкувере, подопечные Валерия Брагина отличились дважды после точных бросков Кирилла Слепца и Никиты Шашкова.
Во второй 20-минутке дружина Кристиана Вольвенда ответила на это двумя своими шайбами, причём одну из них Янник Брюшвайлер забросил с лёта. Но точный бросок Клима Костина между ними позволил сборной России сохранить минимальный перевес.
Судьба встречи решилась в заключительном игровом отрезке, в котором отечественная команда ещё дважды огорчила Луку Холленштайна — оба гола записал себе в актив Слепец.
Ранее сообщалось, что американские болельщики поддержали капитана молодёжной сборной России Клима Костина после поражения в полуфинале МЧМ-2019.