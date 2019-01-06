Форвард сборной Швейцарии забил с лёта в матче за бронзу МЧМ с Россией

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Нападающий сборной Швейцарии по хоккею Янник Брюшвайлер забросил шайбу в ворота национальной команды России во втором периоде матча за третье место молодёжного чемпионата мира, поймав её на лету.

Благодаря «теннисному» удару Брюшвайлера швейцарцы во второй раз за матч сократили отставание до минимума.

Интересно, что взятию ворот предшествовало одно из самых эффектных спасений турнира, когда голкипер россиян Пётр Кочетков отразил бросок Джастина Зигриста ногой, не видя полёта шайбы.

Ранее сообщалось, что нападающий Клим Костин оригинально отпраздновал заброшенную в ворота национальной команды Швейцарии шайбу.

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