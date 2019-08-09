Сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, где встретится с Канадой

Юниорская сборная России по хоккею взяла верх над Финляндией в матче 1/2 финала Кубка Глинки/Гретцки.

Встреча прошла в словацком Пьештяни и завершилась со счётом 4:1.

В составе национальной команды хет-трик оформил Александр Пашин, а также один раз отличился Дмитрий Злодеев. У Суоми единственную шайбу забросил Юусо Мяэнпяя.

В финале подопечные Сергея Голубовича сыграют с действующими победителями турнира из Канады, которые одолели по буллитам шведов (3:2).

Ранее юниорская сборная России по хоккею победила Словакию в ОТ на Кубке Глинки/Гретцки.