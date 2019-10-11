Российские дубли: Кучеров и Овечкин забросили по две шайбы в матчах регулярки НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан второй звездой игрового дня НХЛ. Его команда на выезде взяла верх над «Торонто» со счётом 7:3. Россиянин отметился дублем и двумя результативными передачами. Форвард Александр Овечкин также записал на свой счёт две заброшенные шайбы в матче с «Нэшвиллом», благодаря чему вышел на четвёртое место в истории лиги по голам в большинстве, однако «Вашингтон» уступил — 5:6.

Результативность Кучерова и успех «Тампы»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан второй звездой очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В выездном матче с «Торонто Мэйпл Лифс» он оформил дубль и отдал две результативные передачи. Встреча завершилась со счётом 7:3 в пользу гостей.

Уже на третьей минуте массированная атака на ворота Фредерика Андерсена закончилась точным пасом россиянина на клюшку Брейдена Пойнта, которому оставалось переправить шайбу в сетку. Для канадского форварда эта встреча стала первой в нынешнем сезоне, так как ему пришлось пропустить старт чемпионата в связи с процедурой восстановления после операции на бедре.

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Хозяева ответили двумя голами в течение трёх с половиной минут, а затем вновь пришло время Кучерова. На 12-й минуте при игре в большинстве он совершил молниеносный бросок из правого круга вбрасывания, застав врасплох игроков «Торонто».

На этом события первого периода не закончились. Команды вновь обменялись заброшенными шайбами усилиями Кевина Шаттенкирка и Остона Мэттьюса, а перед перерывом «Тампа» вышла вперёд благодаря голу Стивена Стэмкоса. Стараниями форварда эта двадцатиминутка стала самой результативной с начала нынешнего сезона.

Канадцы оставили все силы в начальной трети матча, и дальше на льду доминировали гости. На 31-й минуте вновь отлично сработала тройка Кучерова. Россиянин разыграл шайбу со Стэмкосом, а Пойнт вновь вовремя подставил клюшку на пятаке.

Шестой гол в ворота «Торонто» с передачи защитника Михаила Сергачёва оформил Ондржей Палат, а окончательный счёт в матче установил Кучеров.

После двух стартовых встреч чемпионата, в которых форвард не сумел набрать ни одного очка, он вновь заставил говорить о себе как об одной из самых ярких звёзд НХЛ. Однако сам хоккеист отдал должное и своим партнёрам по связке.

«Играть с этими ребятами — одно удовольствие. Надеюсь, мы так и останемся в этой пятёрке, забросим много шайб и приведём команду к успеху», — приводит слова Кучерова Tampa Bay Times.

При этом, по мнению хоккейного эксперта Пьера Лебрюна, именно от российского форварда во многом будет зависеть результат флоридцев в нынешнем сезоне. Показательным же для него самого станет плей-офф.

«О том, будет ли новая глава в его карьере, скажет только розыгрыш Кубка Стэнли. Всех великих игроков судили именно так, и я думаю, что Никита не хотел бы, чтобы с ним было по-другому. Чувствую, что Кучеров — один из самых недооценённых звёздных хоккеистов в лиге. Частично это оттого, что он не так часто общается с журналистами», — цитирует Лебрюна The Atletic.

Новые достижения Овечкина и третье подряд поражение «Вашингтона»

Ещё один результативный матч провели «Нэшвилл Предаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Команда Александра Овечкина уступила со счётом 5:6, однако сам россиянин отметился сразу двумя достижениями.

В первом периоде хозяева и гости разошлись миром, обменявшись шайбами. Второй прошёл под знаком капитана столичного коллектива, оформившего дубль. На 25-й минуте Овечкин броском в касание реализовал численное преимущество. В этом ему помогли Джон Карлсон, а также соотечественник Евгений Кузнецов, переведённый из третьего звена во второе.

Нападающий «Нэшвилла» Райан Джохансен сравнял счёт, однако спустя пять минут гости усилиями Тома Уилсона вышли вперёд. Капитан «Вашингтона» удвоил преимущество своей команды, сначала заставив сфолить на себе Романа Йози, а затем вновь реализовав численное преимущество. Этот гол стал для Овечкина 249-м, забитым в большинстве, что позволило ему выйти на четвёртое место по данному показателю в истории НХЛ.

Однако задела в две шайбы оказалось мало, и последний период прошёл под диктовку хозяев. Сначала Джохансен и Мэтт Дюшен сократили отставание. Ти Джей Оши снова вывел «Вашингтон» вперёд, однако его усилия свелись на нет после того, как в течение одной минуты Ник Бонино и Маттиас Экхольм забросили пятую и шестую шайбы «Предаторз».

Что до Овечкина, то он стал седьмым игроком лиги по количеству голов на выезде (333), однако данное достижение вряд ли улучшило ему настроение после третьего подряд поражения «Вашингтона». По его словам, команда не заслужила такого результата.

«Мы слишком хороши, чтобы совершать такие ошибки. Говорили об этом перед третьим периодом. Нам надо лучше контролировать шайбу. Вы видели, что мы потеряли её, и это стоило нам двух очков», — приводит слова капитана официальный сайт НХЛ.