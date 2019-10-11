Овечкин вышел на чистое четвёртое место в истории НХЛ по голам в большинстве
- Reuters
- © Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports
В матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (5:6) Овечкин оформил дубль. При этом обе шайбы были заброшены, когда «Вашингтон» имел численное преимущество.
Теперь на счету россиянина 249 голов в большинстве. По этому показателю он обогнал Люка Робитайла с 247 шайбами.
Рекордсменом же является Дейв Андрейчак. В его активе 274 гола. За ним располагается Бретт Халл (265), а замыкает тройку лучших Теэму Селянне (255).
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» в НХЛ, несмотря на дубль Овечкина.