«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» в НХЛ, несмотря на дубль Овечкина

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» в НХЛ, несмотря на дубль Овечкина
  • Reuters

Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась в пользу хозяев — 6:5.

В составе гостей дубль оформил россиянин Александр Овечкин, а также по разу отличились Ларс Эллер, Том Уилсон и Ти Джей Оши. У «Предаторз» дублем отметился Райан Джохансен и по одной шайбе забросили Филип Форсберг, Мэтт Дюшейн, Ник Бонино и Маттиас Экхольм.

Другие российские игроки «Кэпиталз», Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, записали на свой счёт по одной результативной передаче.

В следующем матче «Нэшвилл» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Вашингтон» встретится с «Даллас Старз». 

Ранее четыре очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто» в НХЛ.

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