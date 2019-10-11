Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто» в НХЛ

Короткая ссылка
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто» в НХЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Торонто и завершилась со счётом 7:3 в пользу гостей.

В составе «молний» дубли оформили Никита Кучеров и Брейден Пойнт, а также по разу отличились Кевин Шаттенкирк, Стивен Стэмкос и Ондржей Палат. У хозяев шайбы забросили Андреас Юнссон, Джон Таварес и Остон Мэттьюс.

Помимо этого, Кучеров отметился двумя результативными передачами, набрав, таким образом, четыре очка. Его одноклубник Михаил Сергачёв сделал одну голевую передачу.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Оттава Сенаторз», а «Мэйпл Лифс» — с «Детройт Ред Уингз».

Ранее «Лос-Анджелес» с Ковальчуком крупно проиграл «Ванкуверу» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить