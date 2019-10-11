Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто» в НХЛ
- Reuters
Встреча прошла в Торонто и завершилась со счётом 7:3 в пользу гостей.
В составе «молний» дубли оформили Никита Кучеров и Брейден Пойнт, а также по разу отличились Кевин Шаттенкирк, Стивен Стэмкос и Ондржей Палат. У хозяев шайбы забросили Андреас Юнссон, Джон Таварес и Остон Мэттьюс.
Помимо этого, Кучеров отметился двумя результативными передачами, набрав, таким образом, четыре очка. Его одноклубник Михаил Сергачёв сделал одну голевую передачу.
В следующем матче «Тампа» сыграет с «Оттава Сенаторз», а «Мэйпл Лифс» — с «Детройт Ред Уингз».
Ранее «Лос-Анджелес» с Ковальчуком крупно проиграл «Ванкуверу» в НХЛ.