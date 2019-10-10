«Лос-Анджелес» с Ковальчуком крупно проиграл «Ванкуверу» в НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Ванкувере и завершилась со счётом 8:2 в пользу хозяев.

В составе «Кэнакс» дубль оформил Брэндон Саттер, по разу отличились Куинн Хьюз, Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер, Кристофер Танев, Александер Эдлер и Джош Ливо. У гостей шайбы забросили Тайлер Тоффоли и Шон Уокер.

Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук провёл на льду 16 минут 16 секунд и закончил игру с коэффициентом полезности «-3».

В следующем матче «Лос-Анджелес» встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Ванкувер» сыграет с «Филадельфия Флайерз».

Ранее два очка Ивана Проворова помогли «Филадельфии» победить «Нью-Джерси» в НХЛ.