Два очка Проворова помогли «Филадельфии» победить «Нью-Джерси» в НХЛ

«Филадельфия Флайерз» взял верх над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Филадельфии и завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев отличились россиянин Иван Проворов, а также Кевин Хейз, Шон Кутюрье и Трэвис Конечны.

Помимо этого, Проворов отметился результативной передачей.

Российский форвард «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 17 минут 38 секунд и закончил игру с показателем полезности «-1».

В следующем матче «Флайерз» встретится с «Ванкувер Кэнакс», а «Нью-Джерси» — с «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее дубль Брэда Маршана помог «Бостону» обыграть «Вегас» в матче НХЛ.