Два очка Проворова помогли «Филадельфии» победить «Нью-Джерси» в НХЛ
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Встреча прошла в Филадельфии и завершилась со счётом 4:0.
В составе хозяев отличились россиянин Иван Проворов, а также Кевин Хейз, Шон Кутюрье и Трэвис Конечны.
Помимо этого, Проворов отметился результативной передачей.
Российский форвард «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 17 минут 38 секунд и закончил игру с показателем полезности «-1».
В следующем матче «Флайерз» встретится с «Ванкувер Кэнакс», а «Нью-Джерси» — с «Эдмонтон Ойлерз».
Ранее дубль Брэда Маршана помог «Бостону» обыграть «Вегас» в матче НХЛ.