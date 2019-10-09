Дубль Маршана помог «Бостону» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Бостон Брюинз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дубль Маршана помог «Бостону» обыграть «Вегас» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Победу «Бостону» принесли шайбы Давида Пастарняка, Тори Крюга и Брэда Маршана, оформившего дубль.

«Вегас» ответил голами Марка Стоуна, Райлли Смита и Макса Пачиоретти.

В других матчах игрового дня «Анахайм Дакс» взял верх над «Детройт Ред Уингз» — 3:1, а «Нэшвилл Предаторз» победил «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:2.

Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Джеймс Нил забросил четыре шайбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить