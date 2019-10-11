Овечкин вышел на седьмое место в истории НХЛ по шайбам в гостевых матчах
- Reuters
В матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (5:6), который прошёл в Нэшвилле, Овечкин оформил дубль.
Теперь на счету россиянина 333 гола в большинстве. По этому показателю он делит седьмое место с Филом Эспозито.
Рекордсменом является Уэйн Гретцки, в активе которого 402 заброшенные в гостях шайбы. За ним располагается Стив Айзерман (362), а замыкает тройку лучших Яромир Ягр (356).
Ранее сообщалось, что Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ.