Овечкин вышел на седьмое место в истории НХЛ по шайбам в гостевых матчах

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на седьмое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по шайбам, заброшенным в матчах на выезде.
Овечкин вышел на седьмое место в истории НХЛ по шайбам в гостевых матчах
  • Reuters

В матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (5:6), который прошёл в Нэшвилле, Овечкин оформил дубль.

Теперь на счету россиянина 333 гола в большинстве. По этому показателю он делит седьмое место с Филом Эспозито.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки, в активе которого 402 заброшенные в гостях шайбы. За ним располагается Стив Айзерман (362), а замыкает тройку лучших Яромир Ягр (356). 

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ.

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