Овечкин вышел на седьмое место в истории НХЛ по шайбам в гостевых матчах

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на седьмое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по шайбам, заброшенным в матчах на выезде.

В матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (5:6), который прошёл в Нэшвилле, Овечкин оформил дубль.

Теперь на счету россиянина 333 гола в большинстве. По этому показателю он делит седьмое место с Филом Эспозито.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки, в активе которого 402 заброшенные в гостях шайбы. За ним располагается Стив Айзерман (362), а замыкает тройку лучших Яромир Ягр (356).

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ.