«Не намерен замедляться в новом сезоне»: Овечкин вышел на первое место в НХЛ по голам в матчах открытия

Российский нападающий Александр Овечкин помог «Вашингтону» одержать победу над «Сент-Луисом» в стартовой встрече регулярного чемпионата НХЛ. Матч завершился со счётом 3:2. Россиянин отметился точным броском на 16-й минуте и вышел на первое место по количеству голов в матчах открытия лиги. Капитан столичной команды остался доволен результатом, но при этом пожаловался на большое количество нереализованных моментов.

В Северной Америке пятью матчами стартовал регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Одним из главных героев игрового дня стал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Его команда на выезде обыграла «Сент-Луиз Блюз» со счётом 3:2, а нападающий стал первым россиянином, отличившимся в новом сезоне.

Встреча началась крайне неудачно для гостей. Они дважды пропустили от действующего чемпиона в первые восемь минут, однако затем сумели взять контроль над игрой в свои руки. Счёт голам столичного коллектива в новом сезоне открыл Овечкин, перехитривший опекуна и кистевым броском отправивший снаряд в ворота Джордана Биннингтона.

Во втором периоде «Вашингтон» сравнял счёт благодаря точному выстрелу от синей линии ещё одного россиянина — защитника Дмитрия Орлова, а победу команде принёс манёвр со смещением в зоне соперника Якуба Враны в овертайме.

В общей сложности Овечкин провёл на льду 23 минуты 50 секунд и отметился пятью бросками. Он был признан второй звездой матча с «Сент-Луисом». Кроме того, нынешний гол принёс форварду ещё одно достижение. Он вышел на первое место среди действующих хоккеистов НХЛ по количеству шайб, заброшенных в матчах открытия регулярного чемпионата (11). Второе место в этом списке занимает нападающий «Миннесоты Уайлд» Зак Паризе (10).

Комментируя итог матча, капитан посетовал на большое количество нереализованных моментов.

«Разумеется, в первом матче сезона совершаешь ошибки, но мне кажется, наша тройка сыграла уверенно и имела массу моментов. Думаю, с каждой игрой мы будем прибавлять всё больше и больше. У меня тоже были неплохие шансы забросить шайбу», — поделился своими впечатлениями от матча нападающий.

Шайба в ворота «Сент-Луиса» стала для Овечкина 659-й в НХЛ. Бывший канадский хоккеист Пол Биссонетт предположил, что успешное начало сезона придаст импульс россиянину для покорения новых рекордов результативности.

«Что ж, кажется, Ови не намерен замедляться в этом сезоне», — написал Биссонетт в Twitter.

Интересно, что в преддверии старта регулярного чемпионата капитан «Вашингтона» признался, что пока не задумывается о преодолении отметки в 700 заброшенных шайб, хотя и не исключает того, что это может произойти уже в нынешнем сезоне.

«Посмотрим, как пойдёт. Чем ближе буду подбираться к этой цели, тем больше стану обращать на неё внимание и думать о ней. Сейчас пока рано. Конечно, это важно. Хочется же оставить свою фамилию в этих рекордах на долгое время, правильно? Если окажусь в десятке — будет отлично, если в пятёрке — вообще замечательно. Рекорд Гретцки? Тут ничего нового. Он ещё слишком далеко», — приводит слова нападающего официальный сайт лиги.

Кроме того, Александр положительно оценил свою готовность к новому сезону.

«Я знаю, что подойти к старту сезона на 100% готовым невозможно. Надо иметь 75%, а в течение чемпионата набрать недостающие и к плей-офф подойти в лучшей форме», — добавил Овечкин.

Профессионализм россиянина в очередной раз оценили и специалисты. Так, эксперты телевизионной сети NHL Network составили традиционный рейтинг лучших игроков НХЛ, в котором он занял шестое место. Лидирует в этом списке канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Между тем сезон-2019/20 может стать последним в составе «Кэпиталз» для шведского нападающего Никласа Бекстрёма, присоединившегося к команде в 2010 году. Сам 31-летний хоккеист признался, что хотел бы завершить карьеру именно в этом коллективе, однако на данный момент никакой определённости по данному вопросу у него нет.

В свою очередь, Овечкин подчеркнул, что швед заслуживает подписания нового контракта.

«Думаю, то, что мы сделали для города и для команды, останется навсегда, верно? Надеюсь, что Бекстрём подпишет новый долгосрочный контракт и останется в клубе до конца карьеры. В «Вашингтоне» он сделал себе имя, и, мне кажется, в других командах ему будет не так весело. Наша работа — играть в хоккей. Посмотрим, что произойдёт через год или два. Сейчас мы просто хотим получать удовольствие. Мы знаем, на что способны на льду, и это самое главное», — цитирует капитана The Washington Post.