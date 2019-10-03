Голы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме взял верх над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в НХЛ
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Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе хозяев отличились Самуэль Бле и Алекс Пьетранджело. «Кэпиталз» на это ответил шайбами россиян Александра Овечкина и Дмитрия Орлова, а также победным точным броском в овертайме со стороны Якуба Враны.

«Сент-Луис» является действующим обладателем Кубка Стэнли.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Сент-Луис» — с «Даллас Старз».

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ.

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