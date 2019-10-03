Голы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» победить «Сент-Луис» в НХЛ
- globallookpress.com
Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе хозяев отличились Самуэль Бле и Алекс Пьетранджело. «Кэпиталз» на это ответил шайбами россиян Александра Овечкина и Дмитрия Орлова, а также победным точным броском в овертайме со стороны Якуба Враны.
«Сент-Луис» является действующим обладателем Кубка Стэнли.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Сент-Луис» — с «Даллас Старз».
Ранее сообщалось, что Овечкин забросил свою первую шайбу в новом сезоне НХЛ.
October 3, 2019